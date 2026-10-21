Selon le «Wall Street Journal», Elon Musk a ordonné de limiter Starshield en Ukraine, perturbant les communications militaires. Le milliardaire avait accusé Donald Trump d'être responsable de la décision, qui nie toute implication.

C'est Elon Musk qui aurait limité le partage d'informations à l'Ukraine, et non pas Trump

C'est Elon Musk qui aurait limité le partage d'informations à l'Ukraine, et non pas Trump

AFP Agence France-Presse

Elon Musk, propriétaire de Starlink, a donné l'ordre de limiter le réseau satellite Starshield en Ukraine, a écrit dans la nuit de mardi à mercredi le quotidien états-unien «The Wall Street Journal». Kiev, qui se défend depuis 2022 contre une invasion de la Russie, utilise cette déclinaison militaire du système Starlink pour les communications sur le front et l'interception de drones.

L'Ukraine a dénoncé ces derniers jours des restrictions d'accès à Starshield, sans avertissement préalable du Pentagone, qui gère le service. Selon le journal, qui cite des sources au sein du gouvernement et proches du dossier, Elon Musk «a plafonné la vitesse de connexion ukrainienne au réseau satellite». Cette décision a eu pour effet de pratiquement paralyser certains drones offensifs et d'interception.

Une décision en commun?

Le patron de Starlink et le président des Etats-Unis Donald Trump ont abordé cette décision, que le premier aurait pris seul, «au cours d'un appel peu après que les restrictions aient été rendues publiques», d'après certaines sources, souligne le «Wall Street Journal».

Une autre source a toutefois assuré au quotidien que les deux hommes avaient traité la question avant que ne soit actée la limite de connexion.

Mercredi dernier, Elon Musk avait déclaré que le ralentissement du système était dû au gouvernement américain. Donald Trump, dont les relations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont tendues, avait affirmé vendredi n'avoir «jamais» donné l'ordre de brider Starshield en Ukraine. «Ce n'est pas moi et je ne pense pas que ce soit Elon non plus», avait-il précisé au sujet de son allié. Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a également rejeté mardi toute implication de son département.

Rubio dédouane Trump

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a indiqué mercredi que les Etats-Unis n'avaient pas eu connaissance à l'avance du ralentissement des communications satellitaires de SpaceX utilisées par l'Ukraine pour ses opérations sur le champ de bataille contre la Russie.

«Le président (des Etats-Unis) n'a rien à voir avec les décisions prises par Starlink et Starshield et par Elon Musk», a déclaré Rubio, qui s'exprimait à Bombay, capitale économique de l'Inde. «C'est une entreprise privée; le président ne dirige pas cette entreprise et ne peut pas lui ordonner quoi que ce soit (...). Je vous le dis, il n'y a eu aucune connaissance préalable» à ce sujet, a-t-il ajouté.