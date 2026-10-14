A Londres, Volodymyr Zelensky dénonce une « trahison » de Donald Trump et appelle Elon Musk à rétablir Starlink, crucial pour les communications militaires ukrainiennes face aux attaques russes.

Zelensky dit «compter sur le partenariat» avec Washington même s'il s'est senti trahi

Zelensky dit «compter sur le partenariat» avec Washington même s'il s'est senti trahi

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi depuis Londres «compter sur le partenariat avec les États-Unis», même s'il a dit s'être senti trahi par les récentes annonces de Donald Trump. Il a également demandé à Elon Musk, patron de Starlink, le rétablissement de ce réseau satellitaire utilisé pour la communication sur le front et l'interception de drones.

«Nous comptons sur le partenariat avec les Etats-Unis, nous voulons simplement être très honnêtes, très clairs et des partenaires forts», a souligné le président ukrainien, au début de sa rencontre avec le Premier ministre britannique à Downing Street. «Nous avons subi des attaques massives aujourd'hui et malheureusement, nous avons aussi rencontré certaines difficultés, des points que je souhaite aborder avec Andy (Burnham) concernant Starlink, le renseignement», a-t-il ajouté.

«C'est douloureux de voir le président Trump choisir un camp, pas le nôtre», a-t-il également affirmé lors d'un entretien avec le journaliste Piers Morgan, dont des extraits ont été diffusés sur X. Interrogé sur le fait de savoir s'il se sentait trahi, il a répondu «oui», ajoutant : «c'est un peu plus compliqué que juste mes émotions ou sentiments. Il ne s'agit pas de moi, mais de la survie de mon pays.»

«Des gens vont mourir»

Sur Starlink, un conseiller du président ukrainien, Serguiï Beskrestnov, avait affirmé plus tôt mercredi que le fonctionnement de certains des terminaux de cette constellation avait été restreint la nuit dernière sans information préalable.

«Des gens vont mourir, bien sûr si les attaques continuent et si Starlink ne fonctionne pas (...) J'espère vraiment qu'il s'agit d'une erreur, peut-être d'un problème technique majeur, je ne sais pas, mais nous demandons que le service soit rétabli», a dit Volodymyr Zelensky à Piers Morgan, ajoutant que la coupure de Starlink était «une grosse erreur».

Kiev affirme aussi ne pas avoir reçu d'avertissement sur des frappes russes pour la deuxième nuit consécutive, alors que l'Ukraine dépend du renseignement militaire occidental, et notamment américain, pour anticiper et contrer les attaques russes.

Rencontre avec Charles III

Lors de son entretien avec Andy Burnham, le président ukrainien a en revanche loué le soutien britannique à son pays, après que le Premier ministre britannique a confirmé que Londres allait «accélérer la livraison de missiles de défense aérienne». Un peu plus tôt, le dirigeant travailliste avait affirmé qu'il voulait essayer de «réparer les liens» entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, très critique à l'égard du président ukrainien ces derniers jours.

L'Ukraine et ses alliés européens ont été déconcertés par la décision du président américain le week-end dernier de lever les sanctions sur le diesel russe. Donald Trump a aussi vertement critiqué Volodymyr Zelensky, allant jusqu'à «suggérer» aux Ukrainiens de se doter «d'un nouveau dirigeant qui puisse parvenir à un accord» de paix avec Moscou.

Les dirigeants européens ont cependant évité de critiquer directement le président américain, soutenant son appel à une trêve des frappes russes et ukrainiennes sur les installations énergétiques du pays adverse.

Avant de se rendre à Downing Street, le président ukrainien avait été reçu par le roi Charles III, qui lui a souvent apporté son soutien. Le Royaume-Uni est l'un des soutiens clés de l'Ukraine depuis le lancement de l'offensive russe à grande échelle en 2022. Depuis son arrivée au pouvoir en juillet, M. Burnham a déjà vu M. Zelensky à deux reprises, en Angleterre et à Kiev.