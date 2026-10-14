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«Des gens vont mourir»
Elon Musk suggère que le gouvernement américain est responsable d'un potentiel ralentissement du réseau militaire sécurisé Starshield

Elon Musk affirme que les restrictions sur le réseau militaire Starshield en Ukraine sont décidées par le gouvernement américain, et non par SpaceX. Cette déclaration intervient après des coupures entravant les défenses ukrainiennes contre la Russie.
Publié: il y a 8 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Elon Musk a déclaré mercredi que tout ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine est dû au gouvernement américain, et non à son entreprise SpaceX. «Les systèmes Starshield sont détenus et contrôlés par le gouvernement américain. Toute limitation de débit ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et en fin de compte par le président américain», a-t-il écrit sur X.

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Le multimilliardaire a également fait la distinction entre Starshield, utilisé par l'Ukraine pour ses communications sur le front, et Starlink, limité aux usages civils. Les deux systèmes satellitaires ont été conçus par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

L'entrepreneur répondait à un tweet de l'ancien ministre ukrainien de la Défense, qui le remerciait d'avoir amélioré le débit de connexion de Starlink.

«Des gens vont mourir»

L'Ukraine a signalé la nuit dernière des restrictions d'utilisation du réseau Starlink, entravant une grande partie de l'action de drones aériens et la défense antiaérienne de Kiev, clé dans la guerre contre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à Elon Musk le rétablissement du service satellitaire, dont la coupure est selon lui une «grosse erreur» car «des gens vont mourir, bien sûr, si les attaques continuent et si Starlink ne fonctionne pas».

Cet épisode est survenu alors que l'administration de Donald Trump, empêtrée dans une crise énergétique à quelques semaines des élections de mi-mandat, a fortement mis la pression sur l'Ukraine pour qu'elle cesse de frapper les installations pétrolières russes et a annoncé un accord avec Moscou pour recevoir du diesel.

Un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré à l'AFP mercredi que les États-Unis avaient menacé d'arrêter le partage de leurs renseignements avec l'Ukraine, si celle-ci ne mettait pas fin à ses frappes sur les raffineries russes.

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