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Premiers bénéfices de SpaceX
Une fusion entre SpaceX et Tesla? «Une bonne idée» estime Elon Musk

Elon Musk a évoqué mardi une possible fusion entre Tesla et SpaceX. Les deux entreprises, déjà liées par des projets communs, étudient cette option via des commissions spéciales.
Publié: il y a 9 minutes
Elon Musk envisage une fusion entre ses deux entreprises.
Photo: AP Photo/Susan Walsh
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AFP Agence France-Presse

Elon Musk, à la tête de SpaceX et Tesla, envisage d'un bon œil une fusion entre ces deux entreprises, a-t-il indiqué mardi lors d'une retransmission en ligne en marge de la présentation des résultats de la première société.

Interrogé par des analystes sur un possible rapprochement entre les deux entreprises, l'homme le plus riche du monde a d'abord répondu qu'il avait l'impression de «danser sur un champ de mines», avant d'ajouter qu'une fusion serait «une bonne idée».

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«Il y aurait beaucoup d'avantages à combiner les entreprises», a fait le patron des deux entreprises, soulignant que SpaceX et Tesla étaient déjà liées par plusieurs projets communs, de l'intelligence artificielle (IA) à la fabrication de puces.

Elon Musk a complété son propos en relevant que l'entreprise automobile comme le groupe aérospatial avaient mis sur pied des commissions spéciales pour évaluer une potentielle fusion.

Premiers bénéfices de SpaceX

Ces déclarations interviennent alors que SpaceX a enregistré mardi ses premiers bénéfices, engrangeant 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre (contre une perte de 541 millions au trimestre précédent).

Créé pour développer des lanceurs spatiaux, SpaceX avait déjà ajouté à son offre le réseau satellitaire Starlink, devenu sa principale source de revenus. Avec l'intégration de xAI en début d'année, il s'aventure désormais dans l'intelligence artificielle (IA).

Au printemps, SpaceX a décidé, à la surprise générale, de louer une partie de ces nouvelles capacités à des clients extérieurs, en particulier Anthropic. C'est cette nouvelle source de revenus qui a dopé les résultats de l'entreprise de Starbase (Texas) au troisième trimestre.

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