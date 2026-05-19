DE
FR

L'armée soudanaise accusée
Une attaque de drone sur un marché au Soudan fait 28 morts

Une attaque de drone contre un marché à Ghubaysh, dans le Kordofan-Ouest, au Soudan, a fait mardi 28 morts et 23 blessés. Des témoins accusent l'armée soudanaise, qui combat le groupe paramilitaire FSR.
Publié: il y a 14 minutes
Des habitants remplissent des récipients d'eau à Khartoum, au Soudan, le 18 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Vingt-huit personnes ont été tuées et 23 blessées mardi au Soudan dans une frappe de drone sur un marché d'une localité du sud du pays contrôlée par les paramilitaires, ont indiqué une source médicale et trois témoins à l'AFP.

A lire aussi
Les drones au Soudan ont tué 700 civils depuis janvier
Quatre ans de conflit sanglant
Les drones au Soudan ont tué 700 civils depuis janvier
La guerre au Soudan plonge 7 personnes sur 10 dans la pauvreté
«Des familles déchirées»
La guerre au Soudan plonge 7 personnes sur 10 dans la pauvreté

Deux témoins ont affirmé que l'engin était tombé sur un restaurant bondé du marché principal de Ghubaysh (Etat du Kordofan-occidental), attribuant le tir à l'armée soudanaise, en guerre depuis trois ans contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Un autre témoin a assuré que le drone avait d'abord touché un véhicule des FSR, «tuant trois personnes à l'intérieur (...), avant de toucher le restaurant». Les victimes ont été transportées à l'hôpital de l'agglomération, selon une source médicale.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus