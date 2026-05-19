Une attaque de drone sur un marché au Soudan fait 28 morts

AFP Agence France-Presse
Vingt-huit personnes ont été tuées et 23 blessées mardi au Soudan dans une frappe de drone sur un marché d'une localité du sud du pays contrôlée par les paramilitaires, ont indiqué une source médicale et trois témoins à l'AFP.
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Deux témoins ont affirmé que l'engin était tombé sur un restaurant bondé du marché principal de Ghubaysh (Etat du Kordofan-occidental), attribuant le tir à l'armée soudanaise, en guerre depuis trois ans contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).
Un autre témoin a assuré que le drone avait d'abord touché un véhicule des FSR, «tuant trois personnes à l'intérieur (...), avant de toucher le restaurant». Les victimes ont été transportées à l'hôpital de l'agglomération, selon une source médicale.
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