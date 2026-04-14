Sept Soudanais sur dix vivent dans la pauvreté trois ans après le début de la guerre en avril 2023, selon l'ONU. Plus de 21 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë.

La guerre au Soudan plonge 7 personnes sur 10 dans la pauvreté

La guerre au Soudan plonge 7 personnes sur 10 dans la pauvreté

AFP Agence France-Presse

Environ sept Soudanais sur 10 vivent désormais dans la pauvreté du fait du conflit entre l'armée et les forces paramilitaires, soit presque le double par rapport aux niveaux d'avant-guerre, a affirmé mardi à l'AFP un haut responsable de l'ONU.

Avant la guerre, déclenchée en avril 2023, «il y avait probablement environ 38% de la population qui vivait dans la pauvreté et maintenant on estime ce chiffre à environ 70%», a déclaré Luca Renda, le directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Soudan, utilisant comme point de référence un seuil de pauvreté à quatre dollars par jour (3,40 euros).

Au moins un quart de la population soudanaise est considérée comme vivant avec moins de deux dollars par jour (1,70 euro), a ajouté Luca Renda. Le PNUD a publié mardi un rapport sur la pauvreté pour marquer l'anniversaire de la guerre, entrée dans sa quatrième année.

Selon Luca Renda, les conditions de vie sont particulièrement difficiles dans certaines des zones les plus durement touchées par les hostilités, notamment le Kordofan-Sud, désormais principal champ de bataille, et le Darfour-Nord. «Trois ans après le début de ce conflit, nous ne sommes pas seulement confrontés à une crise – nous assistons à l'érosion méthodique de l'avenir d'un pays», a alerté le responsable onusien.

«Des familles déchirées»

La guerre entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé plusieurs régions dans la faim et la famine. Des donateurs doivent se réunir à Berlin mercredi pour une conférence internationale visant à relancer des pourparlers et permettre de répondre à l'une des pires crises humanitaires au monde, selon l'ONU.

D'après le rapport publié mardi par le PNUD et l'Institut d'études de sécurité (ISS), près de sept millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté pour la seule année de 2023 et les revenus moyens sont retombés à des niveaux qui n'avaient plus été enregistrés depuis 1992. Les taux d'extrême pauvreté sont désormais plus élevés que dans les années 1980, selon cette analyse.

«Ces chiffres ne sont pas abstraits», a estimé le directeur du PNUD dans le pays. «Ils reflètent des familles déchirées, des enfants déscolarisés, des moyens de subsistance anéantis et une génération dont les perspectives s'amenuisent inexorablement.» D'après l'ONU, plus de 21 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et les deux tiers de la population ont un besoin urgent d'assistance, alors que les combats s'intensifient au Kordofan (centre) et dans l'Etat du Nil Bleu (sud-est).



