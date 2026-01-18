Depuis avril, la guerre au Soudan a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé 14 millions de personnes. L'ONU dénonce des crimes de guerre et une militarisation croissante, dont l'enrôlement d'enfants.

La population traverse un «enfer», alerte le responsable de l'ONU pour les droits humains

AFP Agence France-Presse

Près de trois ans de guerre au Soudan ont plongé la population dans «l'enfer», a alerté dimanche le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonçant notamment l'enrôlement des enfants dans le conflit.

Depuis avril 2023, la guerre qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, et déplacé, dans ses heures les plus sombres, plus de 14 millions personnes dans et à l'extérieur du pays, provoquant ce que l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde.

Une situation scandaleuse

«Nous avons un population qui a enduré horreurs et enfer», a lancé Volker Türk lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, dans l'est du pays - sa première depuis le déclenchement du conflit. Il s'est alarmé d'une «militarisation croissante de la société par toutes les parties», marquée par «l'armement des civils et le recrutement d'enfants.»

«Il est scandaleux», s'est il indigné, «que d'immenses sommes soient dépensées pour acquérir des armes de plus en plus sophistiquées, en particulier des drones» au lieu «de servir à soulager la souffrance des Soudanais. Les Emirats Arabes Unis nient régulièrement armer et soutenir les FSR, comme l'en accusent des rapports internationaux, tandis que l'armée, appuyée par Le Caire et Ryad, est créditée d'avoir reçu des drones de l'Iran et la Turquie.

Des témoignages insoutenables

Volker Türk a condamné la multiplication des frappes contre des «infrastructures civiles essentielles», notamment les hôpitaux, marchés et écoles, et appelé à cesser les attaques contre les civils. Il a invoqué des témoignages d'atrocités «insoutenables» - civils frappés, abattus, violés ou enlevés - lors de la prise de contrôle du Darfour par les FSR.

Ces exactions, a-t-il averti, «risquent de se reproduire» dans la région voisine du Kordofan, actuel front des combats. Les FSR y assiègent depuis plus de 19 mois Kadougli, capitale du Kordofan-Sud, et Dilling, et encerclent depuis près d'un an El-Obeid, chef lieu du Kordofan-Nord.

Invoquant le témoignage d'une jeune déplacée de 20 ans, victime de viol, il a rappelé qu'il s'agissait d'un «crime de guerre» dont toutes les parties doivent répondre: «et nous avons de plus en plus d'indications qu'il est généralisé et systématique».