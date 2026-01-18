DE
FR

Guerre au Soudan
La population traverse un «enfer», alerte le responsable de l'ONU pour les droits humains

Depuis avril, la guerre au Soudan a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé 14 millions de personnes. L'ONU dénonce des crimes de guerre et une militarisation croissante, dont l'enrôlement d'enfants.
Publié: 15:00 heures
1/2
Un haut-responsable de l'ONU dénonce la situation en vigueur au Soudan.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Près de trois ans de guerre au Soudan ont plongé la population dans «l'enfer», a alerté dimanche le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonçant notamment l'enrôlement des enfants dans le conflit.

A lire aussi
Faute de fonds, l'aide alimentaire au Soudan s'arrêtera en mars
Des stocks épuisés
Faute de fonds, l'aide alimentaire au Soudan s'arrêtera en mars
Au Soudan, les paramilitaires frappent une ville clef du sud-est du pays
Base militaire visée au drone
Au Soudan, les paramilitaires frappent une ville clef du sud-est du pays

Depuis avril 2023, la guerre qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, et déplacé, dans ses heures les plus sombres, plus de 14 millions personnes dans et à l'extérieur du pays, provoquant ce que l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde.

Une situation scandaleuse

«Nous avons un population qui a enduré horreurs et enfer», a lancé Volker Türk lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, dans l'est du pays - sa première depuis le déclenchement du conflit. Il s'est alarmé d'une «militarisation croissante de la société par toutes les parties», marquée par «l'armement des civils et le recrutement d'enfants.»

«Il est scandaleux», s'est il indigné, «que d'immenses sommes soient dépensées pour acquérir des armes de plus en plus sophistiquées, en particulier des drones» au lieu «de servir à soulager la souffrance des Soudanais. Les Emirats Arabes Unis nient régulièrement armer et soutenir les FSR, comme l'en accusent des rapports internationaux, tandis que l'armée, appuyée par Le Caire et Ryad, est créditée d'avoir reçu des drones de l'Iran et la Turquie.

Des témoignages insoutenables

Volker Türk a condamné la multiplication des frappes contre des «infrastructures civiles essentielles», notamment les hôpitaux, marchés et écoles, et appelé à cesser les attaques contre les civils. Il a invoqué des témoignages d'atrocités «insoutenables» - civils frappés, abattus, violés ou enlevés - lors de la prise de contrôle du Darfour par les FSR.

Ces exactions, a-t-il averti, «risquent de se reproduire» dans la région voisine du Kordofan, actuel front des combats. Les FSR y assiègent depuis plus de 19 mois Kadougli, capitale du Kordofan-Sud, et Dilling, et encerclent depuis près d'un an El-Obeid, chef lieu du Kordofan-Nord.

Invoquant le témoignage d'une jeune déplacée de 20 ans, victime de viol, il a rappelé qu'il s'agissait d'un «crime de guerre» dont toutes les parties doivent répondre: «et nous avons de plus en plus d'indications qu'il est généralisé et systématique».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus