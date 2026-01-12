Les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont frappé lundi avec un drone une base militaire de la ville clef de Sinja. En novembre 2024, l'armée avait repris le contrôle de cette ville, située à 300km de Khartoum.

Au Soudan, les paramilitaires frappent une ville clef du sud-est du pays

Au Soudan, les paramilitaires frappent une ville clef du sud-est du pays

ATS Agence télégraphique suisse

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis près de trois ans contre l'armée au Soudan, ont frappé lundi avec un drone une base militaire de la ville clef de Sinja dans le sud-est, a indiqué une source militaire à l'AFP.

En novembre 2024, l'armée avait repris le contrôle de cette ville, située à 300 km de Khartoum. Les FSR s'en étaient emparés quelques mois plus tôt après un assaut qui avait forcé des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup de déplacés d'autres Etats, à fuir.

La frappe de lundi a ciblé «le quartier général» d'une division de l'armée à Sinja, a précisé à l'AFP la source militaire sous couvert d'anonymat, en imputant l'attaque aux paramilitaires. Un habitant de la ville a rapporté lundi à l'AFP «avoir entendu des explosions et des tirs de défense antiaérienne».

Cette région stratégique de Sennar, qui se trouve au coeur des zones contrôlées par l'armée régulière, avait déjà été ciblée par des frappes en octobre dernier.

Depuis avril 2023, les deux camps se livrent une guerre meurtrière qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes et déplacé plus de 11 millions d'autres. La guerre a déchiré le pays en deux: l'armée contrôle le nord, l'est et le centre, tandis que les FSR dominent toute la région du Darfour, soit un tiers du territoire soudanais, et, avec leurs alliés, certaines zones du sud.

Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par la guerre et avait été transféré à Port-Soudan, dans l'est du pays.