Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche que le gouvernement ferait son retour dans la capitale. Contraint de quitter Khartoum en 2023 à cause de la guerre, il s'était relocalisé à Port-Soudan, dans l’est du pays.

Le gouvernement soudanais annonce son retour à Khartoum

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par la guerre et avait été transféré à Port-Soudan, dans l'est du pays.

«Nous sommes de retour aujourd'hui (...) le gouvernement de l'espoir revient dans la capitale nationale», a déclaré Kamel Idris aux journalistes à Khartoum, promettant de «meilleurs services» pour les habitants.

Plus de 3,7 millions de personnes avaient fui la capitale dès les premiers mois du conflit, déclenché en avril 2023, lorsque les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'en étaient emparés. Le gouvernement, allié à l'armée, ainsi que des agences de l'ONU avaient également quitté la capitale pour se replier à Port-Soudan, devenue alors capitale provisoire.

Retour de plus d'un million de personnes

Reprise en mars 2024 par l'armée, Khartoum a depuis enregistré le retour de plus d'un million de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mais après plus de 1000 jours de guerre, les services de base de la capitale – hôpitaux, aéroports, centrales électriques – restent dévastés. L'ONU estime à environ 350 millions de dollars le coût de la réhabilitation des infrastructures.

Dans son discours dimanche, Kamel Idris a promis de reconstruire les hôpitaux, d'améliorer les services éducatifs, d'électricité, d'eau et d'assainissement.