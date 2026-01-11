DE
FR

Après plus de 1000 jours de guerre
Le gouvernement soudanais annonce son retour à Khartoum

Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche que le gouvernement ferait son retour dans la capitale. Contraint de quitter Khartoum en 2023 à cause de la guerre, il s'était relocalisé à Port-Soudan, dans l’est du pays.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
Reprise en mars 2024 par l'armée, Khartoum a depuis enregistré le retour de plus d'un million de personnes, selon l'OIM.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par la guerre et avait été transféré à Port-Soudan, dans l'est du pays.

«Nous sommes de retour aujourd'hui (...) le gouvernement de l'espoir revient dans la capitale nationale», a déclaré Kamel Idris aux journalistes à Khartoum, promettant de «meilleurs services» pour les habitants.

Plus de 3,7 millions de personnes avaient fui la capitale dès les premiers mois du conflit, déclenché en avril 2023, lorsque les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'en étaient emparés. Le gouvernement, allié à l'armée, ainsi que des agences de l'ONU avaient également quitté la capitale pour se replier à Port-Soudan, devenue alors capitale provisoire.

Retour de plus d'un million de personnes

Reprise en mars 2024 par l'armée, Khartoum a depuis enregistré le retour de plus d'un million de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mais après plus de 1000 jours de guerre, les services de base de la capitale – hôpitaux, aéroports, centrales électriques – restent dévastés. L'ONU estime à environ 350 millions de dollars le coût de la réhabilitation des infrastructures.

A lire également
Plus de 10'000 déplacés en 72 heures au Soudan
Alerte de l'ONU
Plus de 10'000 déplacés en 72 heures au Soudan
Au moins six morts dans une frappe contre un bâtiment de l'ONU au Soudan
Six autres blessés
Au moins six morts dans une frappe contre un bâtiment de l'ONU au Soudan

Dans son discours dimanche, Kamel Idris a promis de reconstruire les hôpitaux, d'améliorer les services éducatifs, d'électricité, d'eau et d'assainissement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus