Des stocks épuisés
Faute de fonds, l'aide alimentaire au Soudan s'arrêtera en mars

Les Nations unies alertent: sans financements urgents, l'aide alimentaire au Soudan sera épuisée d'ici mars. Une situation dramatique pour 21 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, selon le PAM.
Publié: 15:23 heures
Les Nations unies ont averti jeudi que leurs stocks d'aide alimentaire au Soudan, ravagé par la guerre et où des millions de personnes sont menacées de famine, pourraient être épuisés d'ici à la fin mars.

«Sans financements supplémentaires immédiats, des millions de personnes se retrouveront privées d'une aide alimentaire vitale d'ici quelques semaines», a déclaré le Programme alimentaire mondial, soulignant avoir déjà «été contraint de réduire les rations au strict minimum nécessaire à la survie».

Le PAM a lancé cette alerte après près de trois années de guerre civile au Soudan, où les combats entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé 11 millions de personnes.

Des stocks épuisés

«D'ici fin mars, nous aurons épuisé nos stocks alimentaires au Soudan», a mis en garde Ross Smith, directeur de la réponse aux urgences du PAM, cité par le communiqué. Selon l'ONU, plus de 21 millions de personnes – soit près de la moitié de la population soudanaise – sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Une évaluation soutenue par l'ONU a confirmé l'an dernier que la famine s'était installée à El-Facher, la capitale du Darfour-Nord, prise par les forces paramilitaires en octobre. La famine a également été confirmée à Kadougli, dans la région voisine du Kordofan, désormais épicentre du conflit.

A Dilling, à environ 130 kilomètres plus au nord, l'ONU indique que les civils endurent probablement des conditions de famine, bien que des problèmes de sécurité et un manque d'accès aient empêché une déclaration officielle. L'ONU avait auparavant déclaré la famine dans trois camps de déplacés autour d'El-Facher ainsi que dans certaines zones des monts Nouba, dans le sud du pays.

