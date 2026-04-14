Les drones au Soudan ont tué 700 civils depuis janvier

Depuis janvier, près de 700 civils ont été tués par des frappes de drones au Soudan, selon l'ONU. Alors que le conflit entre dans sa quatrième année, 34 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire urgente.

AFP Agence France-Presse

Près de 700 civils ont été tués par des frappes de drones depuis janvier au Soudan a rapporté mardi le secrétaire général adjoint de l'ONU aux Affaires humanitaires, Tom Fletcher, au moment où le conflit entre dans sa quatrième année.

«Au cours des trois premiers mois de cette année, près de 700 civils auraient été tués lors de frappes de drones», a déclaré Tom Fletcher dans un communiqué, estimant que le «sombre anniversaire» du conflit qui a éclaté en avril 2023 «marque une année de plus où la communauté internationale a failli à sa mission face à la crise soudanaise».

La guerre entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé plusieurs régions dans la faim et la famine. «Près de 34 millions de personnes – soit près des deux tiers de la population – ont besoin d'aide humanitaire: il s'agit de la plus grave crise humanitaire au monde», a insisté Tom Fletcher.

«Des violences sexuelles systémiques»

D'après l'ONU, plus de 21 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et les deux tiers de la population ont un besoin urgent d'assistance, alors que les combats s'intensifient au Kordofan (centre) et dans l'Etat du Nil Bleu (sud-est). «Les femmes et les filles sont victimes de violences sexuelles systémiques et brutales (...) Des millions de personnes ont été chassées de leurs foyers à travers le Soudan et au-delà de ses frontières», a ajouté Tom Fletcher.

Le chef des opérations humanitaires a rappelé que l'objectif cette année était de venir en aide à 20 millions de personnes au Soudan. «Mais la réponse humanitaire est cruellement sous-financée. Il est urgent d'agir: mettre fin aux violences, protéger les civils, garantir l'accès aux communautés les plus menacées et financer la riposte», a-t-il exhorté, alors que des donateurs doivent se réunir à Berlin mercredi pour une conférence internationale visant à relancer des pourparlers et permettre de répondre à la crise humanitaire.



