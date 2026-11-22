Xi Jinping veut faire de la Chine la première puissance mondiale. Mais sa stratégie a un défaut: tandis qu'il cherche à accroître son influence à l'international, l'économie faiblit chez lui. Et plus le président chinois devient puissant, plus son ambition de pouvoir risque de devenir un problème.

Xi Jinping rêve d'être le maître du monde, mais la façade de la Chine se fissure

Xi Jinping rêve d'être le maître du monde, mais la façade de la Chine se fissure

En bref Au sommet de Shenzhen, Xi réunit Trump et Poutine sans percée sur l’Ukraine, tandis que la Chine renforce son arsenal nucléaire et sa pression sur Taïwan

En Chine, la crise immobilière freine la consommation, tandis que la stratégie de Xi dans la haute technologie dépend toujours des marchés étrangers

Xi a concentré le pouvoir depuis 2012 et pourrait briguer un quatrième mandat à la tête du Parti en 2027, mais cette centralisation rend les corrections plus difficiles

Chiara Schlenz

La photo est une démonstration de force. Au centre se tient Xi Jinping, à sa droite Donald Trump, à sa gauche Vladimir Poutine. Le président chinois sourit. C'est lui qui a accueilli ses hôtes et attribué les places. Le message qu'il souhaite renvoyé est clair: on ne peut plus esquiver la Chine.

Le sommet de Shenzhen couronne l'année diplomatique de Xi Jinping. En mai, il a reçu Donald Trump à Pékin – en septembre, il s'est rendu à Washington. Aujourd'hui, les dirigeants des trois plus grandes puissances nucléaires sont réunis autour d'une même table, sur son invitation. Xi Jinping veut montrer que le monde s'organise déjà selon sa vision. Mais entre la photo officielle et la puissance réelle de la Chine, un fossé subsiste.

La grande offensive de Xi Jinping

Pour le combler, le président chinois mise sur une offensive diplomatique. Pékin réclame des réformes des Nations unies, courtise les Etats qui refusent de s'aligner clairement sur la Chine ou les Etats-Unis et se présente comme un partenaire fiable.

Sa manière d'exercer son influence transparaît dès l'accueil des invités. Donald Trump est salué personnellement à l'aéroport et accueilli sous les acclamations. La Première ministre japonaise Sanae Takaichi n'a droit, en revanche, qu'à une froide poignée de main – les relations étant tendues depuis ses déclarations sur la sécurité de Taïwan. Qui va dans le sens de Pékin est courtisé qui le contredit en ressent aussitôt la distance.

Dans le même temps, Xi Jinping se met en scène en artisan de la paix, mettant en garde avec Trump et Poutine contre le risque d'une guerre nucléaire. Les résultats concrets font toutefois défaut: aucune étape contraignante vers le désarmement, aucune percée sur l'Ukraine ou l'Iran.

Etre une puissance mondiale exige en effet bien plus que du prestige diplomatique: les Etats-Unis entretiennent des bases militaires dans le monde entier, protègent leurs alliés et interviennent dans les crises internationales, ce qui coûte cher et comporte des risques. Xi Jinping, lui, veut gagner en influence mondiale sans assumer les mêmes obligations.

La façade se fissure

La politique de puissance de Xi Jinping regorge de contradictions. Alors qu'il promet la paix, la Chine développe sans relâche son arsenal nucléaire et pourrait disposer de plus de 1000 ogives opérationnelles d'ici 2030. Parallèlement, Pékin accentue la pression militaire sur Taïwan. Le président chinois veut rendre son pays plus sûr et plus indépendant, mais éveille une nouvelle méfiance chez ses voisins.

Les limites de sa stratégie apparaissent encore plus nettement sur le front intérieur. La crise immobilière perdure: sur les dix premiers mois de 2026, les investissements dans le secteur ont chuté de plus de 20%. En octobre, les ventes au détail n'ont progressé que de 0,4% sur un an, selon Reuters. Inquiets pour leur patrimoine, de nombreux ménages épargnent au lieu de consommer.

Pour Xi Jinping, la situation est délicate. La prospérité a longtemps été la promesse centrale du Parti communiste. Or, la richesse progresse désormais lentement et les emplois sûrs se raréfient. Cette crise tient aussi aux priorités de président: il investit des milliards dans les semi-conducteurs, la robotique et l'intelligence artificielle afin d'affranchir technologiquement la Chine de l'Occident. Avec Huawei, DJI et BYD, Shenzhen est la vitrine de cette stratégie.

Mais tandis que la haute technologie prospère, la demande intérieure reste atone. Les entreprises chinoises ont besoin d'acheteurs à l'étranger. Paradoxalement, Xi Jinping, qui veut rendre son pays plus indépendant, reste tributaire de marchés mondiaux ouverts – lesquels sont menacés par les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques. Sa quête de puissance crée ainsi de nouvelles vulnérabilités.

Le piège du pouvoir du président

A cela s'ajoute un problème que Xi Jinping a lui-même façonné: il a taillé le pouvoir sur mesure pour un seul homme, lui-même. Depuis 2012, il concentre l'autorité entre ses mains, a fait abolir la limitation des mandats présidentiels et inscrit sa pensée dans la Constitution. Des campagnes anticorruption et la mise à l'écart de hauts responsables militaires ont consolidé son emprise sur le Parti et l'armée.

En 2027 se tiendra le prochain congrès du Parti, où Xi Jinping pourrait briguer un quatrième mandat de secrétaire général. Mais plus les décisions convergent vers lui, plus il porte seul la responsabilité de leurs conséquences. Et là où la contradiction devient risquée, il est aussi plus difficile de corriger les dérives.

C'est pourquoi Shenzhen revêt une telle importance pour lui: le sommet doit prouver non seulement l'essor de la Chine, mais aussi sa réussite personnelle. Pourtant, ces images ne sauraient masquer ce que le président chinois n'a pas encore accompli. Il réunit Trump et Poutine autour d'une table, sans obtenir d'avancée concrète sur la guerre en Ukraine. Il soutient la haute technologie, sans regagner automatiquement la confiance des consommateurs. Il contrôle l'appareil d'Etat, mais pas toutes les répercussions de sa politique.

Sur la photo, Xi Jinping trône incontestablement au centre. Mais une superpuissance a besoin de bien plus que d'influence économique et de sommets diplomatiques: elle doit défendre ses intérêts à l'échelle planétaire, protéger ses partenaires et rester capable d'agir en temps de crise. Les Etats-Unis s'appuient pour cela sur un réseau mondial de bases militaires et d'alliances, dont la Chine reste encore loin. Xi Jinping veut remodeler l'ordre mondial mais rien ne dit encore qu'il soit prêt à payer le prix d'un véritable rôle de leader global.