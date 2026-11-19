Le sommet de Shenzhen a accouché d'un communiqué signé des trois présidents américains, chinois et russes. Mais quelles leçons peut-on tirer de ce sommet comparé à Yalta, en 1945?

En bref Le 19 novembre 2026, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont réunis à Shenzhen pour un sommet géopolitique majeur. Ils ont discuté de sécurité mondiale, de désarmement nucléaire et de la guerre en Ukraine.

Le sommet, organisé en Chine sous l’égide de Xi Jinping, met en lumière les ambitions de Pékin sur la scène internationale. l'ONu et la Cour pénale internationale figurent dans le communiqué final.

Les discussions ont abordé des enjeux cruciaux tels que la guerre en Ukraine et la menace nucléaire. Aucun consensus n’a été atteint sur la réduction des arsenaux nucléaires.

Richard Werly Journaliste Blick

Le «Yalta» 2026 n'a pas eu lieu à Shenzhen (Chine), où Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont réunis en sommet trilatéral le 19 novembre. Les trois présidents ont certes affiché une unité de vue sur quatre objectifs: la prise en compte des risques nucléaires, la réforme de l'ONU, la reprise des approvisionnements énergétiques et un avertissement sur la Cour pénale internationale. Mais quelles leçons peut-on en tirer?

Le risque nucléaire, en théorie

Le communiqué final ne doit pas faire illusion. Les trois premières puissances nucléaires mondiales prônent une réduction des risques atomiques, mais elles ne donnent ni calendrier ni même un mode d'emploi. Pour rappel, le dernier grand traité nucléaire américano-russe – START – a expiré le 5 février 2026, sans être remplacé. Il limitait notamment à 1550 le nombre d'ogives nucléaires stratégiques déployées par chacun des deux pays, alors que la Russie et les Etats-Unis disposent chacun, selon le décompte de l'institut SIPRI, d'environ 5'000 ogives nucléaires (environ 600 pour la Chine).

Difficile d'imaginer, à ce stade, une reprise rapide des pourparlers sur le désarmement à Genève, où ils ont toujours eu lieu. Dire «qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée» ne suffit pas.

La réforme de l'ONU, sans mode d'emploi

Là aussi, attention aux objectifs cités par le communiqué final des trois présidents. Ceux-ci «s'engagent à promouvoir une réforme des Nations unies afin de permettre à l'organisation de mieux répondre aux défis mondiaux et de remplir sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales». Sauf que le Conseil de sécurité compte deux autres membres permanents: le Royaume-Uni et la France. Et que, pour le moment, aucun consensus ne se dégage sur le futur secrétaire général de l'organisation, qui doit être désigné avant la fin de 2026. Ajoutez à cela la confusion engendrée par le Conseil de la paix de Trump, créé en janvier 2026 avec un logo proche de celui de l'ONU. La réalité est que la confusion règne.

Le pétrole dans le brouillard

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine promettent, dans leur communiqué, «d'accroître la production et l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés au bénéfice de tous les pays». Cette demande est surtout chinoise, car l'usine du monde a besoin d'énergie pour sa production et ses exportations par cargos chargés de conteneurs. Mais le brouillard pétrolier règne toujours. Rien, par exemple, sur la guerre en Iran, qui a semé la panique sur le marché pétrolier en raison de la fermeture pendant plusieurs mois du détroit d'Ormuz. Vladimir Poutine, lui, a des hydrocarbures à vendre, mais son pays demeure sous sanctions.

La justice internationale visée

C'est peut-être le point le plus inquiétant de ce communiqué et du sommet lui-même. Les Etats-Unis, qui n'ont jamais ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, se joignent aux attaques de la Russie et de la Chine, deux dictatures, contre la CPI basée à La Haye et créée à Rome en juillet 1998. Les trois dirigeants soulignent «l'importance du consentement des Etats et du respect de l'immunité de leurs représentants officiels». Ils estiment que la CPI et les institutions similaires «ne doivent pas abuser de leur compétence juridictionnelle».

Qu'est-ce que cela signifie? On sait que les Etats-Unis ont pris des sanctions contre neuf des dix-huit juges de la Cour pénale internationale (CPI), dont sa présidente, la Japonaise Tomoko Akane. Washington a aussi, en octobre, mis en place des sanctions contre la CPI en tant qu'institution. On sait que Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour depuis le 17 mars 2023, en raison de crimes de guerre présumés commis en Ukraine. Danger pour ce tribunal soutenu par la Suisse? Oui.

L'Ukraine sans solution

Ce n'est pas à Shenzhen, mais à Berlin, que le sort de l'Ukraine s'est joué ce 19 novembre. En Chine, la question du conflit ukrainien a été peu évoquée, et cela prouve une nouvelle fois que la Chine, aussi puissante soit-elle, n'est pas en mesure (ou n'a pas envie) de forcer Vladimir Poutine, son allié, à accepter autre chose qu'une capitulation de Kiev et la réalisation de ses objectifs militaires, à savoir l'annexion de tout le Donbass. À Berlin, en revanche, les Européens ont, lors d'un sommet de la Coalition des volontaires, avancé sur le projet des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Moralité pour Volodymyr Zelensky: le soutien de ses voisins demeure absolument indispensable.