Xi Jinping accueillera jeudi Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen, en marge du sommet de l’Apec. Selon des analystes, cette rencontre inédite présente surtout des enjeux d’image, sans percée géopolitique attendue.

Trump, Xi et Poutine soignent leur image avant de refaire le monde

Trump, Xi et Poutine soignent leur image avant de refaire le monde

AFP Agence France-Presse

Une petite heure pour refaire le monde: s'il a peu de chances d'aboutir à des bouleversements pour la planète, le sommet de jeudi entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine présente surtout des enjeux d'image nécessitant une minutieuse préparation.

Pour ce rendez-vous sans précédent, le président chinois réunira en début d'après-midi ses homologues américain et russe dans la villa Kylin, à l'écart des gratte-ciel de Shenzhen, technopole chinoise de 18 millions d'habitants - et des turbulences du monde.

Le choix de cet écrin bucolique, au milieu de collines verdoyantes et d'étendues d'eau, n'a rien d'un hasard, à l'image d'une rencontre soigneusement chorégraphiée. «Lorsque les dirigeants chinois accueillent des réunions, chaque détail est réglé au millimètre et le dirigeant chinois est placé de manière à projeter une image d'autorité sereine et de contrôle», relève Ryan Hass, chercheur à la Brookings Institution.

Les services du président chinois «feront tout leur possible pour réduire au minimum toute possibilité de surprise ou de résultats inattendus», explique-t-il à l'AFP, tout en notant «une part de spontanéité» liée à la personnalité des participants alors que Donald Trump est connu pour bousculer les rencontres internationales.

Le sommet trilatéral est organisé en marge de la réunion annuelle des 21 membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), organisée à Shenzhen. Sa tenue a fait craindre une volonté des chefs d'État de se partager le monde et de s'accorder sur les grands enjeux mondiaux, de la guerre en Ukraine à l'intelligence artificielle en passant par Taïwan.

Une sorte de répétition de la conférence de Yalta de 1945 où Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline avaient préparé l'après-guerre. Avec cette fois, à la place du palais de Livadia en Crimée surplombant la mer Noire, les jardins luxuriants de la villa Kylin dont le domaine de 38 hectares abrite, outre ses plus de 20 salles de réunion, courts de tennis, salle de karaoké, squash, billard et tir à l'arc.

«Postérité»

Pour Wang Wen, de l'université chinoise Renmin, tout sera fait «pour garantir que le dialogue reste direct et efficace» avec «un noyau restreint» dans la salle principale, limité aux présidents avec leurs ministres des Affaires étrangères et conseillers à la sécurité nationale.

En coulisses en revanche, avance-t-il, des armées de conseillers spécialistes en diplomatie, sécurité ou économie se tiendront prêtes «à apporter un soutien politique et à coordonner la rédaction» d'un éventuel communiqué conjoint. L'accès pour la presse sera fortement limité, afin de présenter ces discussions de façon à montrer que Xi Jinping contrôle la situation et «limiter toute impression d'événements échappant au scénario prévu», estime M. Hass.

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A prévoir donc: des images des trois hommes délibérant en petit comité plutôt qu'au milieu de délégations autour d'une grande table impersonnelle. «Et ils voudront un communiqué sous une forme ou un autre, afin de marquer l'occasion pour la postérité», ajoute le chercheur.

Une telle déclaration a toutes les chances de rester brève et limitée à des engagements généraux non contraignants, comme maintenir des canaux de communication ou garantir la stabilité nucléaire. Autre point qui sera scruté: l'éventuelle annonce d'une autre rencontre du même format.

Quelle que soit la teneur des comptes-rendus, l'attention se portera sur les images de la rencontre entre des dirigeants qui sont tous les trois attachés à la projection d'une impression de puissance sur la scène internationale. «Une telle réunion est difficile à organiser mais, dans ce cas précis, les intérêts des trois dirigeants ont convergé», souligne l'analyste politique russe Konstantin Kalatchev, qui relativise les résultats à prévoir.

«Même si nous ne devons pas nous attendre à une percée géopolitique, la tenue de cette réunion contribuera à renforcer l'image de chacun des trois participants», ajoute-t-il. «En Russie, par exemple, on dira après cette rencontre que la Russie fait partie des pays clés sur la scène mondiale, contrairement aux pays de l'UE.»