Après des rencontres avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, Donald Trump revient à Washington sous le feu des critiques. Les démocrates, prêts à prendre le Congrès en janvier, prévoient des enquêtes sur son gouvernement.

Après sa visite à Xi Jinping, Trump se prend une volée de critiques

Après sa visite à Xi Jinping, Trump se prend une volée de critiques

En bref De retour d’un voyage en Chine, Donald Trump fait face à de vives critiques pour sa proximité avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, ainsi que pour l'absence de résultats concrets. Le président américain tiendra une conférence de presse à la Maison Blanche ce vendredi pour défendre ce déplacement controversé.

Les critiques portent notamment sur son attitude jugée trop amicale envers les dirigeants chinois et russe, et sur son manque d'initiatives concernant des dossiers clés comme l’Iran ou l’Ukraine.

Lors de ce voyage, son avion a réalisé le plus long vol présidentiel sans escale avec 15 heures entre la Chine et Washington, un fait que Trump a fièrement souligné auprès des journalistes.

AFP Agence France-Presse

De retour de Chine après ses rencontres avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, Donald Trump a été accueilli vendredi par une volée de critiques sur sa proximité avec ces deux dirigeants et une flopée de problèmes politiques. Le président américain doit donner une conférence de presse sur ce «grand voyage, très important» à la Maison Blanche en milieu de journée. Mais l'importance justement de ce déplacement est remise en cause par les éditorialistes et les opposants du dirigeant républicain, qui a subi début novembre une défaite cuisante aux élections de mi-mandat.

A l'exception de la chaîne conservatrice Fox News qui salue un «moment historique pour la diplomatie mondiale», la presse américaine souligne les maigres résultats – «pas grand-chose» selon CBS – d'une rencontre bénéficiant surtout à ses homologues russe et chinois. Pour CNN, le locataire de la Maison Blanche n'a guère tiré plus qu'une opportune «séance photo parfaitement réglée». Le président américain s'attire de virulentes critiques pour la cordialité affichée avec ses homologues chinois et russes.

«Obsession pour les dictateurs»

«C'est qui? C'est mon ami», a-t-il lancé avec un large sourire en rencontrant Vladimir Poutine pour une réunion bilatérale à Shenzhen (sud-est de la Chine). Donald Trump a aussi couvert d'éloges Xi Jinping, lui aussi qualifié d'«ami», et s'est félicité des égards que lui a témoignés le président chinois, en venant par exemple l'accueillir à sa descente d'avion, tandis qu'une fanfare jouait le tube préféré du milliardaire américain, YMCA.

«Trump est une honte sur la scène internationale. Rien pour mettre fin à sa guerre en Iran. Rien pour aider l'Ukraine. Rien sur la sécurité de l'IA. Au lieu de tout ça, il laisse juste libre cours à son obsession pour les dictateurs», a commenté sur X la numéro deux des députés démocrates, Katherine Clark.

Cette parenthèse internationale a comblé le goût de Donald Trump pour les fastes protocolaires et lui a permis de vanter les performances de son avion offert par le Qatar. L'appareil a effectué le plus long vol sans escale de l'histoire des avions présidentiels, environ 15 heures entre la Chine et Washington, ce que le président américain s'est empressé de faire savoir aux journalistes voyageant avec lui, dont une reporter de l'AFP, qui ont tous reçu une carte signée de Donald Trump notant cette performance technique. Aux Etats-Unis, le milliardaire retrouve une réalité politique autrement plus abrasive.

Pression démocrate

Les démocrates s'apprêtent à prendre début janvier le contrôle du Congrès, après une victoire éclatante aux élections du 3 novembre. Ils entendent peser davantage sur la politique étrangère et comptent enquêter sur les accusations de conflits d'intérêt contre des responsables du gouvernement Trump. La Maison Blanche est par ailleurs critiquée pour sa gestion d'une série de pannes informatiques à grande échelle, qui selon Washington ne sont pas reliées entre elles, ni d'origine criminelle, mais qui n'en inquiètent pas moins les Américains.

Le directeur de la cybersécurité de la Maison Blanche, Sean Cairncross, vient d'ailleurs d'être limogé. L'affaire Jensen Huang, le patron de Nvidia débarqué après des révélations sur ses liaisons extraconjugales, continue par ailleurs d'embarrasser le gouvernement américain, accusé d'avoir fermé les yeux sur le détournement de puces informatiques de pointe vers la Chine. Donald Trump fait aussi face à la correction boursière massive subie par les entreprises de l'intelligence artificielle, un secteur sur lequel il a misé gros.