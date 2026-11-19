Le premier sommet à trois entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine a eu lieu jeudi à Shenzhen. Regards, gestes et paroles ont révélé des dynamiques complexes entre ces dirigeants.

La gestuelle de Xi, Trump et Poutine les a peut-être trahis

La gestuelle de Xi, Trump et Poutine les a peut-être trahis

En bref Jeudi, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour leur premier sommet à Shenzhen, en Chine, en marge de l'Apec. Les interactions non verbales entre les trois dirigeants ont révélé leurs dynamiques de pouvoir respectives, selon l'analyse d'un spécialiste.

Donald Trump s'est démarqué par son aisance et son contact visuel direct avec ses homologues, tandis que Poutine, plus rigide, a retiré son oreillette pour se concentrer sur son discours. Xi Jinping est resté subtil dans ses gestes et expressions.

La rencontre s'est tenue autour d'une table ronde en bois sombre ornée de fleurs roses, symbolisant l'harmonie dans la culture chinoise. Shenzhen, où l'événement s'est tenu, compte 18 millions d'habitants et accueillait une vingtaine de dirigeants pour le sommet.

AFP Agence France-Presse

Poignées de main, regards, gestes de proximité: les attitudes de Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine au cours de leur premier sommet à trois jeudi en disent long sur leurs rapports de force respectifs. Les discussions à Shenzhen, dans le sud de la Chine, entre les présidents chinois, américain et russe ont été minutieusement orchestrées mais chacun a abordé cette rencontre à sa manière, selon un spécialiste du langage corporel interrogé par l'AFP.

«Les personnes que nous avons vues aujourd'hui incarnent évidemment le pouvoir. Et tout ce qui se passe sur le plan non verbal est une expression de ce pouvoir», affirme Gabor Holch, un consultant en management interculturel basé à Shanghai.

Donald Trump est à l'aise dans les échanges informels et, jeudi, Xi Jinping «a répondu de manière très amicale» mais «autant qu'il le pouvait, car son style personnel est complètement différent», estime Gabor Holch. Le sommet a eu lieu dans un vaste domaine verdoyant, au pied d'une montagne de Shenzhen, une ville de 18 millions d'habitants où une vingtaine de dirigeants participaient au sommet annuel de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

«Contact visuel»

La rencontre Xi-Poutine-Trump «s'est déroulée dans le cadre d'un sommet économique», souligne Gabor Holch. «Le respect et l'autorité accordés à chacun correspondent donc aussi à la puissance économique de son pays», la Russie étant «de loin le partenaire le moins puissant ici», note Gabor Holch. Les déclarations liminaires ont été faites devant les caméras, avant que les journalistes ne quittent la salle pour les échanges à huis clos.

Donald Trump «s'est distingué en s'écartant parfois de son texte, en cherchant le contact visuel, en s'adressant à tout le monde, en levant les yeux de ses notes puis en s'adressant personnellement aux deux autres dirigeants», relève Gabor Holch.

«C'est quelque chose que Poutine n'a pas fait, au point qu'il a retiré son oreillette pendant qu'il parlait», relève-t-il. «Il voulait se concentrer à 100% sur le discours qu'il lisait.» Gabor Holch décrit Xi Jinping comme «un homme d'Etat asiatique typique, dans le sens où il envoie bien des signaux non verbaux mais extrêmement subtils», comme l'esquisse d'un sourire ou d'un froncement de sourcils.

Escalator et table

«Je ne pense pas que Trump ait joué autant la carte de la camaraderie qu'on pouvait s'y attendre et peut-être que les deux autres s'y attendaient. Je trouve qu'il s'est comporté en véritable homme d'Etat», commente Gabor Holch, tant dans ses propos que dans sa manière de s'exprimer, jusque dans son intonation.

D'autres gestes des trois hommes ont suscité des commentaires sur les réseaux sociaux cette semaine. Parmi eux, une brève accolade entre Xi Jinping et Donald Trump à l'aéroport de Shenzhen, le président américain aidant son homologue chinois à monter sur un escalator ou encore Donald Trump saluant Vladimir Poutine d'un «mon ami» en lui serrant la main.

Pendant leurs discussions, les trois hommes étaient assis autour d'une grande table ronde en bois sombre, ornée en son centre de fleurs roses. «La culture chinoise accorde une très grande importance aux formes rondes lorsqu'il s'agit de créer de l'harmonie», explique Gabor Holch. «Dans ce cas précis, c'était extrêmement symbolique, avec un élément représentant la nature au centre évidé de la table. Je pense donc que c'était un très bon choix.»