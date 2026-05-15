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Aucun successeur du président
La Somalie entre en «transition», annonce son gouvernement

La Somalie est plongée dans une crise politique depuis vendredi: le président Hassan Sheikh Mohamud n’a pas de successeur. De nouvelles élections sont prévues en juin dans ce pays instable, mais leur tenue est jugée improbable.
Publié: il y a 34 minutes
Des manifestants se rassemblent à Mogadiscio, en Somalie, le 10 mai 2026, contre les expulsions forcées et les problèmes fonciers.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Somalie est entrée vendredi «dans une période de transition», a annoncé le gouvernement le jour de la fin du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud, à l'issue de deux jours de réunions infructueuses avec l'opposition.

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Le mandat des parlementaires, chargés d'élire le chef de l'Etat, est lui aussi échu depuis mars, sans visibilité sur d'éventuelles élections, que le gouvernement souhaite organiser en juin au suffrage universel dans ce pays fracturé et instable, ce que de nombreux experts estiment improbable.


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