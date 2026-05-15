La Somalie entre en «transition», annonce son gouvernement

AFP Agence France-Presse
La Somalie est entrée vendredi «dans une période de transition», a annoncé le gouvernement le jour de la fin du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud, à l'issue de deux jours de réunions infructueuses avec l'opposition.
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Le mandat des parlementaires, chargés d'élire le chef de l'Etat, est lui aussi échu depuis mars, sans visibilité sur d'éventuelles élections, que le gouvernement souhaite organiser en juin au suffrage universel dans ce pays fracturé et instable, ce que de nombreux experts estiment improbable.
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