Les Etats-Unis suspendent leur aide alimentaire à la Somalie

Washington suspend toute aide à la Somalie après des accusations de vol d'aide alimentaire. Des responsables auraient saisi illégalement 76 tonnes d'aide financée par les Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

Le département d'Etat américain a réprimandé mercredi les dirigeants somaliens après des informations sur le vol d'aide alimentaire. Il a suspendu «tous les programmes américains d'assistance» à la Somalie, selon un message publié sur X.

Evoquant une «politique de tolérance zéro» en matière de gaspillage ou de vol, le sous-secrétariat américain à l'Aide étrangère, aux Affaires humanitaires et à la Liberté religieuse a indiqué dans son message avoir reçu des informations selon lesquelles des responsables somaliens «ont détruit un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) financé par les Etats-Unis et saisi illégalement 76 tonnes d'aide alimentaire financée par des donateurs et destinée aux Somaliens vulnérables».

Un pays ravagé par la guerre

Les autorités américaines ont ajouté que toute aide future serait «conditionnée à ce que le gouvernement fédéral somalien assume ses responsabilités» et remédie à la situation. Située dans la Corne de l'Afrique, la Somalie, ravagée par la guerre et plongée dans le chaos depuis près de 35 ans, est régulièrement classée parmi les pays les moins avancés du monde par les Nations unies.

Les fragiles autorités somaliennes, dépendantes de l'aide militaire américaine face aux insurgés islamistes shebab qu'elles combattent depuis près de 20 ans, n'ont pas réagi pour le moment à une demande de commentaires concernant cette annonce de réduction de l'aide.

Un «pays pourri» selon Trump

Donald Trump s'en est pris de façon répétée ces derniers mois à la communauté somalienne aux Etats-Unis, s'emparant d'un scandale suscité par des révélations sur une gigantesque fraude aux aides publiques dans l'Etat du Minnesota, mise en place par des membres de la diaspora somalienne. Cet Etat du nord des Etats-Unis accueille la plus forte communauté somalienne aux Etats-Unis.

Fin novembre, le président américain avait qualifié la Somalie de «pays pourri». Il avait fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion.

Reconnaissance du Somaliland

La police fédérale de l'immigration (ICE) a également multiplié récemment les raids dans le Minnesota ciblant les Somaliens. Depuis mardi, elle mène une vaste série d'opérations à Minneapolis, sa plus grande ville, et sa banlieue, impliquant environ 2000 policiers.

Washington a également salué la reconnaissance fin décembre par Israël du Somaliland, république autoproclamée et indépendante de fait depuis 35 ans, mais que la Somalie considère toujours comme faisant partie de son territoire. Mogadiscio a qualifié cette reconnaissance d'"attaque délibérée» contre sa souveraineté.