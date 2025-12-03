DE
«Leur pays est pourri!»
Donald Trump insulte la Somalie et refuse d'accueillir ses requérants d'asile

Trump a attaqué la Somalie et ses migrants, déclarant qu'ils ne devraient pas être accueillis aux Etats-Unis, à la suite d’un scandale au Minnesota où plus d’un milliard de dollars auraient été détournés via de fausses factures par des Américains d’origine somalienne.
Publié: 03:39 heures
En Somalie, «ils n'ont rien, ils ne font que s'entre-tuer», a déclaré Trump lors d'une réunion de son gouvernement.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Je n'en veux pas dans notre pays»: le président américain Donald Trump s'est lancé mardi dans une violente diatribe contre la Somalie, affirmant que les migrants de ce pays d'Afrique ne devraient pas être les bienvenus aux Etats-Unis. Il s'exprimait au sujet d'un scandale dans l'Etat du Minnesota (nord), où, selon la justice locale, plus d'un milliard de dollars ont été versés à des services sociaux inexistants, principalement par le biais de fausses factures émises par des Américains d'origine somalienne.

En Somalie, «ils n'ont rien, ils ne font que s'entre-tuer», a déclaré Trump lors d'une réunion de son gouvernement. «Leur pays ne vaut rien pour une raison ou une autre. Leur pays est pourri, et nous ne voulons pas d'eux chez nous», a-t-il ajouté. Le président américain dénigre régulièrement les minorités et a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille, jouant sur les craintes de la majorité blanche de perdre son pouvoir politique et culturel.

Il s'en prend à une démocrate somalienne

«Nous sommes à un point de bascule», a-t-il encore dit en relevant que les Etats-Unis feraient «le mauvais choix si nous continuons à accueillir des déchets dans notre pays». Soulignant que les Américains d'origine somalienne «ne contribuent en rien», il s'en est notamment pris à une élue démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, originaire de Somalie et très critique du gouvernement américain.

«Ilhan Omar est une ordure. Ses amis sont des ordures», a affirmé Trump. «Qu'ils retournent d'où ils viennent et qu'ils règlent leurs problèmes». La démocrate, régulièrement visée par le président américain, a ensuite répliqué sur X: «Son obsession pour moi est effrayante. J'espère qu'il va pouvoir recevoir l'aide (psychologique) dont il a désespérément besoin.» Donald Trump a annoncé la semaine dernière son intention de «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde», après l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la Garde nationale à Washington. 

Le gouvernement américain a déjà imposé en juin dernier des interdictions d'entrée aux Etats-Unis ou des restrictions de visas aux ressortissants de 19 pays dont la Somalie. Pays de la Corne de l'Afrique, dont 70% de la population vit selon l'ONU dans une «pauvreté multidimensionnelle», la Somalie a sombré dans les années 1990 dans une guerre civile qui a conduit à l'effondrement de l'Etat.

