Une juge fédérale somme Trump de rappeler la Garde nationale

Une juge fédérale ordonne à l'administration Trump de retirer la Garde nationale de Washington. La décision est assortie d'un sursis de 21 jours pour permettre un appel. Le déploiement controversé visait à lutter contre la criminalité.

AFP Agence France-Presse

Une juge fédérale américaine a ordonné jeudi le retrait des militaires de la Garde nationale de la capitale, Washington, nouveau revers pour Donald Trump dans son bras de fer avec des villes et Etats démocrates.

Mais la juge Jia Cobb a aussitôt assorti sa décision d'un sursis de 21 jours, jusqu'au 11 décembre, afin de permettre au gouvernement de faire appel. Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).

A la suite du déploiement en août de la Garde nationale dans la capitale, la municipalité a saisi la justice, accusant l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs. Quelque 2175 militaires de la Garde nationale sont actuellement déployés à Washington, dont 1245 envoyés d'autres Etats du pays, selon les dernières statistiques militaires.

Une autonomie limitée

La juge donne jeudi raison à la municipalité, considérant que le gouvernement fédéral a «agi contrairement à la loi en déployant la Garde nationale de Washington pour des missions de dissuasion de la criminalité sans demande des autorités civiles de la ville». Elle conclut également que la loi ne l'autorise pas à solliciter l'envoi à Washington d'effectifs de la Garde nationale d'autres régions du pays.

La municipalité de Washington, au statut unique, n'est rattachée à aucun Etat américain, et dispose d'une autonomie limitée puisque le Congrès a compétence sur ses affaires. La justice a bloqué en octobre jusqu'à nouvel ordre des déploiements similaires à Chicago (nord) et Portland (ouest).

L'administration Trump a saisi en urgence il y a plus d'un mois la Cour suprême à majorité conservatrice pour obtenir l'autorisation de déployer la Garde nationale à Chicago, mais celle-ci ne s'est toujours pas prononcée. Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.