La justice américaine bloque à nouveau le déploiement de la Garde nationale à Portland, un revers pour Trump. La Cour suprême demande des arguments supplémentaires pour Chicago. Ces décisions freinent la politique d'immigration du président.

Nouveau revers pour Donald Trump dans son bras de fer avec des villes et Etats démocrates. Photo: Getty Images

La justice américaine a de nouveau bloqué sine die le déploiement de militaires de la Garde nationale à Portland (ouest). Il s'agit d'un revers supplémentaire pour Donald Trump dans son bras de fer avec des villes et Etats démocrates.

Par ailleurs, la Cour suprême à majorité conservatrice, saisie en urgence le 17 octobre par Donald Trump pour obtenir l'autorisation de déployer la Garde nationale à Chicago, a demandé mercredi aux deux parties de lui fournir des arguments supplémentaires pour le 17 novembre.

Nouveau contretemps

Cette décision et cet échéancier étaient largement interprétés par les commentateurs juridiques comme un nouveau contretemps pour l'exécutif. Une cour d'appel fédérale avait autorisé le 20 octobre le déploiement de quelque 200 membres de la Garde nationale à Portland, face aux manifestations contre la police de l'immigration (ICE), principal instrument du président américain dans sa politique d'expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière. Mais cette même cour d'appel a décidé mardi soir de réexaminer l'affaire à une date indéterminée, en formation élargie à l'ensemble des juges, bloquant de nouveau ce déploiement.

La juge de première instance qui l'avait initialement bloqué début octobre a programmé trois jours de débats à compter de mercredi pour statuer sur le fond. «La cour d'appel envoie un message clair: le président ne peut pas envoyer l'armée dans les villes des Etats-Unis sans nécessité», s'est félicité dans un communiqué le procureur général de l'Oregon, Dan Rayfield. «Ce matin au tribunal, nous présentons nos arguments sur les raisons pour lesquelles la fédéralisation et le déploiement par le président de la Garde nationale en Oregon est à la fois illicite et non nécessaire», a-t-il ensuite écrit sur X mercredi.

Priorité absolue

La justice a déjà suspendu en octobre le déploiement de centaines de soldats de la Garde nationale à Chicago, comme le demandaient la mairie de la troisième ville du pays et le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker. Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.