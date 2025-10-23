DE
«Des amis m'ont convaincu»
Trump repousse l'envoi de forces fédérales à San Francisco

Donald Trump a reporté l'envoi de forces fédérales à San Francisco après une conversation avec le maire Daniel Lurie. Le président aurait été convaincu par «des amis vivant dans la région.»
Publié: il y a 36 minutes
Donald Trump a finalement renoncé à envoyer des forces fédérales à San Francisco (archives).
Photo: AARON SCHWARTZ / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il reportait l'envoi de forces fédérales à San Francisco. Il avait pourtant évoqué à plusieurs reprises l'envoi de troupes dans une ville dépeinte par la droite américaine comme gangrenée par la criminalité. Le président a déclaré qu'il s'apprêtait à ordonner cette action ce week-end, mais qu'il avait été convaincu de faire marche arrière après avoir parlé à «des amis à (lui) qui vivent dans la région» et au maire Daniel Lurie.

L'édile démocrate «m'a demandé, très gentiment, de lui donner une chance de voir s'il pouvait redresser la situation», a-t-il assuré sur son réseau Truth Social. «Je lui ai dit que je pense qu'il fait une erreur, car nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement et éliminer les criminels que la loi ne lui permet pas d'éliminer,» a poursuivi Trump.

«Par conséquent, nous n'interviendrons pas à San Francisco samedi. Restez à l'écoute !», a ajouté le milliardaire. Le président n'a toutefois pas exclu une intensification ultérieure des opérations coup de poing de la police de l'immigration (ICE), ou l'envoi de la Garde nationale dans le futur, comme il l'a fait dans d'autres villes démocrates comme Los Angeles et Washington.

San Francisco, repoussoir des républicains

Le maire Daniel Lurie avait averti cette semaine que les agents masqués d'ICE utilisaient des tactiques conçues pour provoquer des troubles, utilisées ensuite comme prétexte pour dépêcher des militaires sur place. Jeudi, il a assuré avoir convaincu Trump de faire machine arrière lors d'un appel, en expliquant que San Francisco est en plein redressement. «Le président m'a dit clairement qu'il annulait tout plan de déploiement fédéral à San Francisco,» a déclaré le maire.

San Francisco a été érigée depuis plusieurs années en repoussoir par les républicains, pour dénoncer la déchéance à laquelle mènent selon eux les politiques de la gauche américaine. Ils la présentent comme une ville à la criminalité galopante, avec un nombre grandissant de sans-abris et des problèmes de consommation de drogues en pleine rue.

Criminalité en chute libre

La réalité est plus complexe: contrairement à de nombreuses villes américaines, qui connaissent les mêmes problèmes dans des banlieues périphériques, les sans-abris de San Francisco sont regroupés en centre-ville, dans une zone proche du quartier des affaires et des lieux touristiques. Malgré cette visibilité accrue, les taux de criminalité de la ville sont en chute libre.

Les chiffres du département de police de San Francisco et du département de la justice de Californie montrent que le nombre de meurtres est à son plus bas niveau depuis sept décennies. Les vols sont, eux, à leur niveau le plus bas depuis 40 ans.

