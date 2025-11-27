DE
Après l'attaque à Washington
Les Etats-Unis vont rééxaminer les «cartes vertes» attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles

Les Etats-Unis vont réévaluer les cartes vertes des ressortissants de pays jugés sensibles, suite à l'attaque d'un Afghan à Washington. Cette décision, annoncée par l'USCIS, concerne 19 pays dont l'Afghanistan.
Publié: 27.11.2025 à 22:57 heures
L'USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l'Afghanistan. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Middle East Images

Les Etats-Unis vont rééxaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles, après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la Garde nationale, a annoncé jeudi l'USCIS, une agence fédérale chargée de l'immigration.

«Sur instruction du président des Etats-Unis, j'ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit sur X son directeur, Joseph Edlow.

Interrogée pour savoir de quels pays il s'agissait, l'USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l'Afghanistan, cités en juin dans une proclamation présidentielle.

