Les Etats-Unis vont rééxaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles, après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la Garde nationale, a annoncé jeudi l'USCIS, une agence fédérale chargée de l'immigration.
A lire aussi
«Sur instruction du président des Etats-Unis, j'ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit sur X son directeur, Joseph Edlow.
Interrogée pour savoir de quels pays il s'agissait, l'USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l'Afghanistan, cités en juin dans une proclamation présidentielle.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard