La Somalie n'est pas sur la liste de vos prochaines destinations? Pourtant, des milliers de touristes se rendent dans le pays africain déchiré par des violences extrêmes et considérés comme l'un des pays les plus dangereux au monde. Un soudain engouement qui étonne.

Ravagé par la violence, ce pays en guerre connaît un étrange boom touristique

Léa Perrin Journaliste Blick

Thaïlande, Italie, Majorque... Ces destinations phares attirent chaque année de nombreux Suisses et autres touristes venus du monde entier. Jusqu'ici, rien d'étonnant: soleil, plages de sable fin, nourriture à moindre frais et cocktails face au coucher du soleil. La définition des vacances pour certains. Mais pour d'autres, une étrange motivation les pousse à se diriger vers les bombes, les risques d'enlèvements, les crises humanitaires... et, contre toute attente, vers la Somalie.

Le pays d'Afrique de l'Est connaît une expansion touristique inattendue depuis l'année dernière, comme le rapporte CNN lundi 17 novembre. En 2024, le nombre de visiteurs a bondi de 50%, passant de 5000 à 10'000 voyageurs entre 2023 et 2024. La Somalie serait-elle devenue moins dangereuse? Pas vraiment. Protège-t-elle davantage les touristes? Non plus. Figure-t-elle à nouveau dans les recommandations de voyage officielles? Encore moins. Alors comment s'explique cette subite hausse de visiteurs étrangers?

L'une des destinations les plus dangereuses au monde

Du côté de la Suisse, la DFAE est claire: «Les voyages à destination de la Somalie ainsi que les séjours de tout genre dans ce pays sont déconseillés», indique le site officiel. Le Département précise même qu'il n'a «pratiquement aucun moyen de porter assistance aux personnes suisses ou de leur porter secours en cas d’urgence.» Ces avertissements s'appuient sur une situation extrêmement tendue dans le pays frappé par l'une des pires crises humanitaires au monde, alimentée par le conflit armé qui fait rage contre le groupe islamiste Al-Shabab. La Somalie reste l'une des destinations les plus dangereuses au monde.

Depuis le début de la guerre civile en 1990, le pays est confronté aux enlèvements, aux exécutions de civils, aux violences – en particulier contre les femmes et les enfants – , à la piraterie, au terrorisme ainsi qu'à une grave insécurité alimentaire et climatique. Les partisans du groupe Al-Shabab, qui se revendiquent affiliés à Al-Qaïda, continuent de semer la terreur à travers la Somalie, notamment à Mogadiscio, où le groupe a perpétré plusieurs attaques meurtrières début 2025.

Une Suissesse sous protection militaire

Pourtant, Karin Sinniger, voyageuse suisse, s'est rendue sur place en 2020. Cantonnée à la «zone verte», elle a été contrainte de se déplacer en convois armés et sous protection policière et militaire permanente. La raison de ce voyage? Atteindre un objectif personnel consistant à visiter les 193 pays reconnus par l'ONU et y pratiquer une plongée sous-marine dans chacun d'eux.

La Suissesse n'est pas la seule touriste étrangère à s'être récemment risquée dans le pays en conflit. L'agence d'aventure Untamed Borders a constaté une forte hausse de la demande pour la Somalie, avec un nombre record de 13 voyages de groupe à Mogadiscio cette année, contre seulement deux en 2023. C'est la destination la plus risquée de son catalogue. Selon l'agence, l'engouement croissant – mais limité – serait lié à une quête de l'extrême, de frisson ou au désir de «compléter» la liste des pays du monde visités.

Un nouveau e-visa

Au nord du pays, le Somaliland – région qui se revendique indépendante – est parfois présenté comme une alternative plus stable. Mais en dehors de la capitale Hargeisa, les touristes doivent être constamment escortés par des policiers armés, et les zones frontalières avec le reste du pays restent largement déconseillées par les gouvernements occidentaux.

Alors que la majorité des gouvernements étrangers déconseillent formellement tout voyage sur le territoire somalien, le pays de la Corne de l'Afrique a lancé en septembre un nouveau visa électronique pour les touristes. Ce système vise à simplifier les procédures d'entrée afin d'accroître le nombre de visiteurs.

Mais malgré l'augmentation des visites et les efforts du gouvernement somalien pour attirer le tourisme, l'énorme fracture interne du pays continuera de faire de la Somalie une destination de niche, réservée à une poignée de voyageurs attirés autant par la découverte que par le danger. Vacanciers en quête de sécurité et de tranquillité, passez votre chemin!