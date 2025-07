Plus de 24 millions de passagers se sont enregistrés en 2024 pour un vol au départ de la Suisse. La Confédération a évalué où ils se sont rendus. Quelles sont les destinations les plus prisées selon les continents?

Et le pays le plus prisé est…

En plein cœur de l’été, les aéroports suisses tournent à plein régime. Le mois de juillet est traditionnellement le plus chargé de l’année. En 2024, pas moins de 2,6 millions de passagers y ont embarqué, contre seulement 1,5 million en janvier et novembre.

Mais où partent ces voyageurs? Les dernières données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’aviation civile (OFAC) lèvent le voile sur les destinations choisies par les 24,2 millions de passagers qui ont décollé de Suisse l’an dernier. L’analyse, continent par continent, réserve quelques surprises.

Important: ces chiffres ne tiennent compte que des passagers ayant embarqué en Suisse – y compris les touristes étrangers rentrant chez eux – mais excluent ceux qui n’ont fait qu’y transiter.

Europe

Une grande partie des passagers suisses ont voyagé en Europe en 2024: 79%. Avec 3,1 millions, l'Espagne est la destination la plus prisée, suivie par le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.

L'importance de certaines destinations varie toutefois fortement selon l'aéroport. Ainsi, à Zurich, quatre fois plus de personnes se sont envolées vers l'Allemagne que vers la France. A Genève, c'est exactement l'inverse.

Par ailleurs, 84% des voyageurs en provenance de Suisse ont atteint leur destination par un vol direct, 16% seulement après un ou plusieurs changements.

Asie

Près de 2 millions de passagers, soit 8%, se sont enregistrés pour un vol vers l'Asie. Sans surprise, la Thaïlande a été la destination la plus populaire, suivie par les Emirats arabes unis et l'Inde.

En Asie, il est également intéressant de jeter un coup d'œil au bas du tableau. Ainsi, l'année dernière, 17 personnes au total se sont envolées pour le Yémen et 19 pour la Syrie. Plus de 1400 passagers ont pris un vol dont la destination finale était l'Afghanistan.

Amérique

L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont également représenté ensemble 8% du volume total de passagers. Avec plus de 1,2 million de voyageurs, les Etats-Unis dominent. Comparés au reste du monde, le pays de l'Oncle Sam était la septième destination la plus populaire.

Fait insolite: deux destinations n’ont été choisies que par une seule personne en 2024 – toutes deux situées en Amérique. Il s’agit de l’île de la Dominique, un Etat insulaire des Caraïbes, et du territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada.

Océanie

Un coup d'œil sur le volume de passagers à destination de l'Océanie est également passionnant. Plus de 80'000 voyageurs en provenance de Suisse ont visité l'Australie. En revanche, seules 102 personnes avaient pour destination les îles Fidji.

Afrique

Un peu plus de 1,2 million de passagers, soit 5%, ont voyagé depuis la Suisse vers l'Afrique. Les pays du nord comme le Maroc, l'Egypte et la Tunisie comptent le plus grand nombre de passagers. Le Maroc est globalement la quatorzième destination la plus prisée depuis la Suisse.

L'Afrique du Sud reste aussi une destination très demandée du continent. Les Seychelles ont quant à elles accueilli 9000 voyageurs suisses et Madagascar près de 4000. En bas du tableau, on trouve de nombreux pays avec quelques centaines de passagers. Parmi eux, on trouve la Somalie, la République démocratique du Congo et le Soudan.