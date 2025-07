1/6 En vacances, il suffit de se détendre? Il semble que ce ne soit pas le cas pour près de 70% des Suisses. Photo: Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

Martin Schmidt

Les vacances d'été riment souvent avec soleil, détente et dolce vita. Sauf qu'en réalité, selon un sondage du portail d'emploi Indeed, deux tiers des Suisses prennent leur ordinateur portable ou leur téléphone pour travailler durant les vacances. Environ un quart des personnes sondées dit même le faire régulièrement. Pour cette étude, l'institut d'études de marché Appinio a interrogé 250 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans.

Fait central: le sondage démontre que le travail pendant les vacances est majoritairement dû aux attentes des employeurs. Près de la moitié des sondés indiquent avoir déjà été contactés durant leurs vacances sur des sujets professionnels. Et environ une personne sur huit affirme que ses supérieurs attendent explicitement qu'elle reste disponible pour intervenir à tout moment durant ses vacances.

Les employés ressentent de la pression

Le contexte économique tendu dans certains secteurs joue aussi un rôle: 40% des personnes interrogées ressentent une pression économique les poussant à travailler pendant leurs vacances.

Beaucoup déclarent aujourd'hui surveiller de plus près la situation au travail qu'auparavant. Ils ont du mal à se déconnecter complètement et à se détendre, souvent par crainte pour leur poste. Une partie des employés, 20% des sondés, le fait de sa propre initiative, ou reste du moins joignable à tout moment.

Des chiffres élevés «inquiétants»

Adrian Wüthrich se dit surpris par ce pourcentage élevé d'employés qui travaillent durant leurs vacances. «Le fait qu'autant d'employés soient contactés par leur employeur pendant leurs vacances est préoccupant», déclare le président de Travail.Suisse, l'organisation faîtière des travailleurs en Suisse. «Les vacances sont faites pour se reposer.»

En Suisse, les employeurs ne peuvent en principe pas contacter leurs employés durant leurs vacances – c'est le principe du devoir d'assistance. Les grosses urgences au sein de l'entreprise constituent une exception. «Les entreprises qui exigent de leurs employés qu'ils soient joignables agissent dans l'illégalité», affirme Adrian Wüthrich. «Travail.Suisse exige des employeurs qu'ils s'en tiennent aux règles.»

Une situation qui n'aide personne

Mais que se passe-t-il si des salariés, préoccupés par la sécurité de leur emploi, commencent à utiliser leur ordinateur portable pendant leurs vacances? «Dans ce cas, les employeurs doivent par exemple ordonner à leur personnel de profiter de leurs vacances pour se reposer. Des études montrent que l'on ne peut vraiment se reposer physiquement et mentalement qu'après une pause de deux semaines», explique Adrian Wüthrich.

Pour limiter l'inquiétude liée à la perte d’emploi, il recommande des formations continues régulières. La politique et les entreprises devraient créer les conditions cadres correspondantes pour favoriser la formation. Par ailleurs, les employés devraient aussi renoncer au travail volontaire pendant les vacances. «Si le repos fait défaut, cela n'aide en fin de compte ni les employés ni l'entreprise», affirme l'expert.

Interrogée à ce sujet, l'Union patronale suisse renvoie au devoir d'assistance: «Pour les employeurs, il est clair que les vacances servent à se reposer.» Il est donc crucial de mettre en place un système de remplacement efficace afin d'assurer le suivi des tâches et d'éviter tout contact avec les employés en congé.