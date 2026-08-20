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Projet de loi en vue
Face à une pénurie de psychiatres, le Nigeria envisage de dépénaliser le suicide

Le gouvernement nigérian prévoit de supprimer la criminalisation des tentatives de suicide. Avec 300'000 cas par an et une grave pénurie de psychiatres, le ministre de la Santé alerte sur une crise majeure.
Publié: 16:36 heures
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Dernière mise à jour: 16:47 heures
Le Nigeria enregistre environ 300'000 tentatives de suicide par an, dont au moins 7000 décès.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement nigérian prévoit de dépénaliser les tentatives de suicide, alors que les autorités sont confrontées à une grave pénurie de professionnels de la santé mentale, a déclaré le ministre de la Santé. La tentative de suicide reste un délit au Nigeria, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison et une amende.

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Le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate, a déclaré mercredi que le gouvernement allait présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale pour la dépénalisation. «Comme vous le savez tous, le suicide est un problème majeur de santé publique au Nigeria», a déclaré Muhammad Ali Pate. «L'idée est que la tentative de suicide ne soit pas considérée comme un crime», a-t-il ajouté.

Moins de 1000 psychiatres à l'échelle nationale

Le Nigeria enregistre environ 300'000 tentatives de suicide par an, dont au moins 7000 décès, a précisé le ministre, citant des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le pays le plus peuplé d'Afrique est confronté à une grave pénurie de professionnels de la santé mentale.

Pour le ministre, la criminalisation de la tentative de suicide «décourage les comportements visant à demander de l'aide et va également à l'encontre de notre politique nationale en matière de santé mentale». Selon les chiffres de l'Association nigériane des psychiatres publiés en 2024, le Nigeria compte moins de 1000 psychiatres pour une population d'environ 240 millions d'habitants.

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