Un influenceur nigérian, connu sous le nom de «KC Luxury», a été arrêté à Lagos alors qu’il tentait de fuir vers Paris. La NDLEA a saisi 184,5 kg de cocaïne d’une valeur de 25 millions d’euros, destinés au Royaume-Uni.

Un influenceur nigérian se fait arrêter avec 184 kilos de cocaïne

Un influenceur nigérian se fait arrêter avec 184 kilos de cocaïne

AFP Agence France-Presse

L'Agence nigériane de lutte contre les stupéfiants (NDLEA) a annoncé l'arrestation d'un influenceur soupçonné d'être impliqué dans un réseau international de trafic de drogue, après la saisie par les autorités de 184,5 kilogrammes de cocaïne destinés à être acheminés au Royaume-Uni depuis la mégapole Lagos.

La NDLEA a indiqué mardi sur son site internet qu'Afolabi Kazeem Michael a été arrêté à l'aéroport de Lagos (sud-ouest du Nigeria) alors qu'il tentait de fuir vers Paris, après que les autorités ont intercepté 184,5 kilogrammes de cocaïne que son réseau cherchait à expédier via une société de livraison de colis. Avec plus de 500'000 abonnés sur Instagram, Afolabi Kazeem Michael, connu sous le pseudo «KC Luxury», se présentait sur les réseaux sociaux comme un vendeur de bijoux et un influenceur.

Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour les drogues acheminées d'Amérique du Sud vers l'Europe, principalement la cocaïne. D'une valeur estimée à 39 milliards de nairas (environ 25 millions d'euros) sur le marché de détail, selon l'agence, la saisie constitue la «plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée dans une société de courrier au Nigeria», a déclaré le porte-parole de la NDLEA, Femi Babafemi, dans un communiqué.

Afolabi Kazeem Michael serait le «chef de file» nigérian d'un cartel sud-américain qui utilise le Nigeria comme plateforme de transit vers «le Royaume-Uni, d'autres pays d'Europe et d'Asie», selon la NDLEA. Un employé de la société de livraison de colis, Lawal Mujab Kehinde, ainsi que plusieurs autres personnes ont également été arrêtés pour leur implication présumée dans cette affaires.

Un coup des narcos mexicains?

Les ports situés en Afrique de l'Ouest sont devenus des points de transit prisés pour les cargaisons de cocaïne à destination de l'Europe. Une partie de ces drogues est toutefois écoulée sur les marchés locaux. Le patron de la NDLEA, Mohammed Buba Marwa, ancien général de l'armée, a déclaré que les trafiquants utilisent de plus en plus les sociétés de livraison de courrier pour transporter leurs produits, espérant profiter d'"un moyen plus facile et moins surveillé de faire passer des stupéfiants à travers les frontières internationales».

L'arrestation de l'influenceur intervient après la découverte, en mai, du plus grand laboratoire clandestin de méthamphétamine jamais identifié dans le pays, installé dans une forêt isolée du sud-ouest. Neuf suspects, dont trois ressortissants mexicains, avaient alors été arrêtés. Les autorités craignent que les cartels mexicains aient établi des liens au Nigeria pour y produire de la méthamphétamine et l'exporter.