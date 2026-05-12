Une communauté de près de 10'000 hommes partage une pratique étrange: s’injecter du sérum dans le scrotum pour faire gonfler leurs testicules jusqu’à atteindre la taille d’un pamplemousse. Les médecins alertent sur des risques potentiellement graves pour la santé.

Le «ballmaxxing»: la tendance absurde qui pousse les hommes à gonfler leurs testicules

Le «ballmaxxing»: la tendance absurde qui pousse les hommes à gonfler leurs testicules

Solène Monney Journaliste Blick

On pensait avoir tout vu sur internet… C’était sans compter sur le «ballmaxxing», une tendance aussi lunaire qu’inquiétante qui rassemble près de 10’000 hommes sur Reddit. Le concept? Se gonfler les testicules au sérum physiologique jusqu’à atteindre la taille… d’un pamplemousse. Oui, oui. Vous avez bien lu.

Sur les photos publiées en ligne, certains adeptes posent avec une, voire deux aiguilles plantées dans le scrotum, reliées à des poches de solution saline achetées sur internet. Résultat? les bourses gonflent progressivement, parfois au point d’engloutir presque entièrement le pénis, qui paraît alors beaucoup plus petit.

Des dangers pour les hommes

Une question tout à fait légitime se pose: pourquoi? Eh bien, derrière cette pratique se cachent plusieurs motivations. Certains y voient un fétichisme sexuel lié aux modifications corporelles, d’autres parlent d’esthétique, de sensations physiques ou encore d’une forme de virilité poussée à l’extrême. Plusieurs participants expliquent apprécier le poids supplémentaire, la sensation d’étirement de la peau ou l’apparence «hors norme» de leurs parties intimes. Des pratiques BDSM peuvent aussi entrer en jeu.

Mais si cette pratique absurde peut faire sourire, elle n’en est pas moins dangereuse. «L’injection de sérum physiologique dans le scrotum comporte plusieurs risques pour la santé, notamment une infection bactérienne», alerte le Dre Lakhani à Metro. Et la liste ne s’arrête pas là: lésions des tissus, atteintes nerveuses, troubles de l’érection, infertilité, voire complications potentiellement mortelles comme une gangrène. Bref, vous l’aurez compris, le jeu n’en vaut (vraiment pas) la chandelle.

A ne pas confondre avec le «scrotox»

Mais attention à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et confondre le «ballmaxxing» avec le «scrotox», des injections de botox dans les testicules. Cette autre pratique permet de lisser la peau, réduire la transpiration testiculaire ou encore donner un aspect plus «pendant» aux testicules. Oui, ça existe bien.

La Dre Shirin Lakhani, spécialiste en santé sexuelle et fondatrice d’une clinique esthétique, explique toutefois que cette fascination autour de la taille des bourses ne date pas d’hier. «J’ai constaté une augmentation, notamment chez les hommes de plus de 40 ans. Mais les interventions esthétiques sont devenues plus populaires chez les hommes en général, et il y a aujourd’hui moins de stigmatisations», explique-t-elle.

Quoi qu’il en soit, le «ballmaxxing» reste une pratique de niche extrêmement risquée. Alors messieurs, si l’envie irrépressible de modifier la taille de vos testicules vous traverse l’esprit, mieux vaut passer par un professionnel de santé. Vos bijoux de famille vous remercieront.