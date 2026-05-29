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Cette attaque inédite a fait deux blessés
Un drone russe frappe un immeuble résidentiel en Roumanie, pays membre de l'Otan

La Roumanie a annoncé vendredi qu'un drone russe avait frappé un immeuble résidentiel à Galati, près de la frontière ukrainienne. Selon le ministère roumain de la Défense, cette attaque sur le territoire d’un pays membre de l’Otan a fait deux blessés légers.
Publié: il y a 55 minutes
Un drone russe a touché un immeuble résidentiel dans la ville de Galati, faisant deux blessés. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le ministère de la Défense de Roumanie, pays membre de l'Otan, a affirmé vendredi qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel sur son territoire et fait deux blessés légers dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.

«Dans la nuit du 28 au 29 mai, la Fédération de Russie a repris ses attaques de drones contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie. L'un de ces drones a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact», a écrit le ministère dans un communiqué.

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine voisine en février 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel. Quand les drones ont été détectés près de l'espace aérien roumain, deux chasseurs F-16 ont décollé de la base aérienne de Fetesti, dans l'est de la Roumanie, et ont été «autorisés à engager le combat avec les cibles pendant toute la durée de l'alerte», a-t-il ajouté.

Selon les services de secours roumains, la totalité de la charge du drone a explosé et les deux occupants de l'appartement touché, qui ont pu évacuer le bâtiment par leurs propres moyens, ont été pris en charge médicalement sur place pour des écorchures. Une alerte aérienne nationale a été déclenchée en Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi en prévision de nouveaux raids russes.

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