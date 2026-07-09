Washington et Moscou veulent la peau d'un espion russe

Le Brésil a ordonné l'expulsion de l'agent russe Sergueï Tcherkasov. Il aurait utilisé l'identité d'un étudiant pour espionner en Ukraine et aux Etats-Unis. On ignore pour l'instant sa destination.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement brésilien a autorisé l'expulsion d'un ressortissant russe, accusé par les Etats-Unis de s'être fait passer pour un étudiant brésilien en Europe afin de recueillir des informations sur l'Ukraine.

Détenu au Brésil depuis 2022, Sergueï Vladimirovitch Cherkasov est au coeur d'un différend entre Washington, qui réclame son extradition pour espionnage, et Moscou, qui le recherche pour trafic de stupéfiants. La décision du gouvernement brésilien ne précise pas vers quel pays Cherkasov, âgé de 40 ans, sera expulsé.

Brasilia exige que le Russe purge la peine de 15 ans de prison qui lui a été infligée en 2022 ou obtienne une autorisation de la justice avant de quitter le pays, selon la décision publiée lundi au Journal officiel. Cherkasov avait été arrêté aux Pays-Bas en avril 2022, alors qu'il se faisait passer pour un étudiant brésilien en master.

La police néerlandaise a prouvé qu'il était un agent de la Direction centrale des renseignements des forces armées russes (GRU), qui cherchait à s'infiltrer au sein de la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye, afin d'influer sur des procédures concernant les crimes de guerre en Ukraine.

Il s'est fait passer pour un étudiant

Il avait alors été immédiatement expulsé vers le Brésil, où il avait été condamné à 15 ans de prison pour usurpation d'identité. La même année, Moscou avait demandé son expulsion vers la Russie, où il est recherché pour trafic de stupéfiants.

En 2023, les Etats-Unis l'ont accusé d'avoir agi comme agent d'une puissance étrangère pendant ses études dans ce pays entre 2018 et 2020 et ont demandé au Brésil son extradition. Selon Washington, Cherkasov s'était fait passer pour un étudiant en troisième cycle dans une université afin de recueillir des informations sur des citoyens américains et de les transmettre à ses supérieurs russes.







