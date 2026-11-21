Après des semaines de spéculation, le quadragénaire, idole des jeunes des années 2010, a été annoncé dans le costume de l’agent 007. Une surprise qui témoigne autant de son évolution en tant qu’acteur que de l’état de l’industrie du cinéma.

Margaux Baralon

«J’aime voler le travail des jeunes acteurs.» Cette phrase, prononcée par Robert Pattinson il y a un an dans une vidéo pour «Vanity Fair», amuse tout Internet depuis une semaine. Et pour cause: ce qui n’était à l’époque qu’une blague vient de se vérifier.

Après des semaines de spéculations, de castings, de tests et de rumeurs, l’acteur révélé par la saga «Twilight» vient de chiper l’Aston Martin et la vodka-martini de James Bond au nez et à la barbe de plusieurs concurrents bien plus jeunes que lui. Il sera donc le prochain interprète de 007, bientôt six ans après le dernier film avec Daniel Craig, et pour trois volets, selon des informations de la presse américaine, qui n’ont pas encore été confirmées.

« Je suis très excitée par Robert Pattinson en James Bond. Je suis encore plus excité par les décennies de films indépendants magnifiquement fous qu’il fera après David Ehrlich, critique de cinéma américain »

Même si son nom circulait bien dans la dernière ligne droite des négociations, cette annonce reste une surprise. Parce qu’elle tranche nettement avec la tradition, qui veut que James Bond soit un acteur relativement peu connu. Mais aussi avec les promesses d’Amazon, studio qui a racheté les droits de distribution de la franchise en 2022, puis les droits créatifs l’an dernier, et semblait désireux de rajeunir son espion star.

A 40 ans, Robert Pattinson est déjà une superstar, passée par plusieurs sagas très populaires, et il a trois ans de plus que Daniel Craig lorsque celui-ci enfile pour la première fois le costume du héros. Ce choix n’a donc rien d’évident pour les fans de la première heure. En revanche, il est le reflet d’une frilosité hollywoodienne très actuelle.

L’amateur de franchises…

Pendant longtemps, les producteurs historiques de James Bond, la famille Broccoli (Albert, le père, puis sa fille Barbara Broccoli et le demi-frère de celle-ci, Michael G. Wilson), ont des critères bien précis en tête pour choisir leur James Bond. Il faut un acteur athlétique, non-américain et de préférence britannique (l’Australien George Lazenby, exception qui confirme la règle, ne tournera d’ailleurs qu’un film avant d’être remercié), dans la trentaine et, surtout, qui soit comme une page blanche sur laquelle on ne projettera rien d’autre que le matricule 007. Comprendre: surtout pas une tête déjà trop connue.

De Sean Connery à Daniel Craig, tous les élus ont d’ailleurs été réellement révélés par la saga d’espionnage, certains, comme Pierce Brosnan, ayant même toutes les peines du monde à en sortir.

Ce n’est pas du tout le cas de Robert Pattinson. En 2005, ce natif de Barnes, dans le sud-ouest de Londres, n’a que 19 ans lorsqu’il est casté pour jouer Cedric Diggory, beau-gosse parfait, dans l’adaptation cinématographique du quatrième volet de «Harry Potter», celui de «La Coupe de feu». Et immédiatement, la presse britannique n’a d’yeux que pour lui. L’histoire est belle: celle d’un fils de revendeur de voitures vintage qui joue dans des pièces de théâtre depuis l’âge de 6 ans, se revendique bordélique et nul à l’école mais nettement plus doué en arts dramatiques. On lui prédit un brillant avenir: «le prochain Jude Law», explique «The Standard», tandis que le «Screen international magazine» l’élit «star britannique de demain».

Mais c’est véritablement une autre adaptation littéraire au cinéma qui propulse le jeune Robert Pattinson sur le devant de la scène et tous les tapis rouges du monde. En 2008, il devient le ténébreux Edward Cullen, vampire amoureux de Kristen Stewart dans «Twilight». Catherine Hardwicke, la réalisatrice, qui l’a choisi lui parmi 5000 postulants, vante ses «traits anguleux» et son «aura».

Le «New York Times» loue ses «capacités» et sa «beauté exotique». Des millions de jeunes filles soupirent à chacune de ses apparitions à l’écran et hurlent à son passage. «R Patz», comme on le surnomme à l’époque, est la sensation des adolescentes de la fin des années 200, au point d’être consacré comme l’une des personnalités les plus influentes en 2010 par le magazine «Time». Sa fortune est estimée à 32 millions de livres (35,44 millions de francs), la seconde plus élevée pour un acteur britannique… derrière la star de «Harry Potter» Daniel Radcliffe.

… qui a toujours su se renouveler

Déjà, à l’époque, la question de sa sortie de la franchise aux dents longues l’obsède. «En termes de carrière, ‘Twilight’ a été mon filet de sécurité», explique-t-il en 2011 au «Guardian», alors que sort l’avant-dernier film de vampire. «J’avais une fenêtre de trois ou quatre mois entre chaque volet pour faire autre chose. Mais quoi qu’il en soit, je savais qu’il y avait un autre ‘Twilight’ après et que je me ferais de l’argent. Donc je pouvais me permettre un échec. Après la sortie du dernier, je pourrais peut-être en connaître deux. Et de préférence sur des films à petits budgets car un seul sur un blockbuster et vous êtes fini dans ce milieu.»

De cette angoisse sourde, Robert Pattinson tire une énergie décuplée qui le pousse à mouiller la chemise. Avant même la sortie du dernier «Twilight», il signe pour apparaître dans «Cosmopolis», de David Cronenberg. Du cinéma d’auteur qui ne plaît pas à tout le monde mais qui envoie un message clair: il n’a pas froid aux yeux. Dans un rôle ambigu de golden boy imperméable aux révolutions sociales à l’extérieur de sa limousine, il est de tous les plans. «Là, enfin, j’ai eu l’impression d’exister», raconte-t-il plus tard au «Monde» à propos du tournage de ce film. «C’était peut-être la première fois.»

Pour continuer d’exister, l’acteur se couvre de poussière en 2013 dans «The Rover», un western futuriste australien, transpire dans la jungle dans le second rôle de «The Lost City of Z», de James Gray, en 2016, avant de jouer un gardien de phare halluciné dans «The Lighthouse», de Robert Eggers. Et ce ne sont que quelques exemples de cet impressionnant enchaînement de films indépendants qui, peu à peu, changent le regard que le public, et l’industrie du cinéma, portent sur lui.

Évoluer à l’abri des regards

Parce que Robert Pattinson aurait pu toute sa vie être le beau gosse de «Twilight», un rôle qui le définit jusque dans la relation amoureuse qu’il développe avec sa partenaire à l’écran, Kristen Stewart. «Si un jour je décide d’arrêter de tourner, je déteste simplement l’idée qu’on puisse se dire ‘Oh, mais as-tu fait quoi que ce soit d’autre», raconte-t-il au «Guardian». Heureusement pour eux, «R Patz» et «K Stew» ne sont restés ni ensemble, ni collés à leur rôle. «Il est assez bon pour se métamorphoser», dit de lui Robert Eggers dans les colonnes de «GQ». «Et puis il est habité par une sorte de sentiment paranoïaque qui le rend spécial.»

Faire oublier son rôle de vampire implique presque paradoxalement de ne plus paraître le jour. Quand Robert Pattinson ne tourne pas pour des réalisateurs prestigieux sur des projets originaux, il se planque hors de la vue des paparazzi – Kristen Stewart adoptera d’ailleurs la même stratégie.

Cela fonctionne jusqu’à un certain point: début 2019, alors qu’il vient de finir son marathon de films d’auteur, l’acteur se retrouve sans rien. «Tu n’es pas vraiment dans la liste», lui souffle son agent en guise d’explication. La liste, c’est la A-list, celle où se trouvent les acteurs les plus en vue, les Leonardo DiCaprio et les Brad Pitt. «Ce n’est pas que personne ne veut de toi, c’est que tout le monde pense que tu n’as plus envie» de faire des blockbusters populaires, poursuit l’agent.

Les angoisses de Robert Pattinson le reprennent. «Le problème, c’est que, qu’importe que j’adore les films que je faisais, personne ne les voyait», explique-t-il à «GQ». «Cela fait peur parce que je ne sais pas si c’est viable pour une carrière. Je ne sais pas combien de gens dans cette industrie sont prêts à vous soutenir sans viabilité commerciale.» Les angoisses n’ont pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, parce qu’il l’a admiré, entre autres, dans «The Lost City of Z», Christopher Nolan lui propose de jouer dans «Tenet». Et le premier jour du tournage, Robert Pattinson décroche le rôle de Batman.

Un acteur omnipotent

C’est un retour à la franchise, à la grosse machine hollywoodienne, et au gros cachet. Mais Robert Pattinson propose, dans «The Batman» de Matt Reeves, une véritable réinterprétation du personnage. Plus tourmenté, plus emo, diront les millenials qui ont la référence de ce mouvement post-punk à son apogée dans les années 2000.

Et la question qui agite les fans de James Bond désormais est donc la suivante: fera-t-il la même chose avec le personnage de 007? Insuffler un esprit cohérent mais personnel à un héros que tout le monde connaît déjà?

La tâche est d’autant plus ardue que depuis 2020 et «Tenet», l’acteur est apparu absolument partout. Un peu à la manière de son personnage dans «Mickey 17», de Bong Jon-Ho, qui ne cesse d’être ressuscité chaque fois qu’il meurt, Robert Pattinson se démultiplie, dans les grandes épopées («L’Odyssée» l’an dernier) comme les films plus modestes mais propices à le lancer dans la course aux Oscars («Primetime», sorti il y a quelques semaines).

Un cinéma franchisé frileux

Mais alors, pourquoi le caster en James Bond? Le choix en dit autant de son talent, assez indéniable, que d’un certain état du cinéma à l’heure d’une nouvelle concentration des studios. Amazon a déboursé près de 9 milliards de dollars pour acquérir la MGM en 2022, puis 20 millions, trois ans plus tard, pour récupérer les coudées franches sur James Bond. Et la firme de Jeff Bezos n’est réputée ni pour son amour du risque, ni pour aimer perdre de l’argent. Le prochain James Bond «doit marcher, ils n’ont aucune excuse», analyse le média américain «Puck». «Alors pourquoi ne pas pousser pour une star qui apporte une audience?»

« Il est le seul à représenter à la fois la nostalgie des millenials et une star pertinente, ‘établie’, pour la génération encore plus jeune Média américain «Puck» »

Alors que les films Marvel eux-mêmes font moins d’entrées depuis quelques années, toutes les franchises empruntent le même chemin frileux en bourrant les castings de A-listers. C’est comme cela que Scarlett Johansson se retrouve à chasser les dinosaures dans «Jurassic World» ou que le moindre second rôle dans «Dune» est joué par une superstar (dont, d’ailleurs… Robert Pattinson dans le dernier volet qui sort en fin d’année).

007 ne fait que suivre la tendance. «En outre, la fanbase de Bond vieillit et l’audience de Pattinson est plus jeune», poursuit «Puck». «A 40 ans, il est certes le plus âgé des cinq finalistes, mais il est le seul à représenter à la fois la nostalgie des millenials et une star pertinente, ‘établie’, pour la génération encore plus jeune.» Autrement dit, il est le reflet de studios qui ne cherchent plus à faire émerger de nouvelles têtes (ni même de nouvelles histoires) mais préfèrent capitaliser sur celles que tout le monde connaît déjà.

A charge pour Robert Pattinson de relancer un personnage parfois considéré comme daté, tant par ses missions longtemps ancrées dans la Guerre froide que par ses comportements sexistes. Cela ne fonctionnera que s’il parvient à faire oublier tous ses autres rôles, et notamment celui de Batman. Il en a l’habitude. Sur les réseaux sociaux, les cinéphiles se projettent d’ailleurs déjà dans l’étape d’après. David Ehrlich, grand critique de cinéma américain, s’est fendu sur X d’un message devenu viral: «Je suis très excitée par Robert Pattinson en James Bond. Je suis encore plus excité par les décennies de films indépendants magnifiquement fous qu’il fera après, dans une tentative désespérée de ne pas être défini pour toujours par ce rôle.»