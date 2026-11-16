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Le suspense est levé
Robert Pattinson sera le nouveau James Bond

C'est la fin du suspense: le nouveau James Bond est connu. Il s'agit de Robert Pattinson, comme le dévoile le compte Instagram de 007.
Publié: il y a 49 minutes
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Photo: Teaser
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Saskia Schär

L'acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner James Bond, endossant ainsi le rôle très convoité de l'espion le plus célèbre du monde, a annoncé lundi Amazon MGM Studios.

«Amazon MGM Studios a annoncé que Robert Pattinson incarnera le rôle emblématique de James Bond dans le film très attendu du studio, ouvrant une nouvelle ère pour l'un des personnages les plus célèbres du cinéma», a déclaré le studio sur le site 007.com.

«Identité confirmée», est-il écrit dans un message sur X, accompagnant une courte vidéo montrant l'acteur avec un revolver. En fond sonore retentit l'emblématique musique indissociable de l'agent secret.

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Robert Pattinson, qui s'est fait connaître dans le monde entier pour son rôle dans la saga «Twilight» avant de bâtir une carrière éclectique, succède à Daniel Craig, qui a incarné 007 pendant 15 ans, jusqu'à «Mourir peut attendre», sorti en 2021.

«James Bond est l'un des personnages les plus légendaires de l'histoire du cinéma, et se voir confier le rôle de 007 est l'honneur d'une vie», a déclaré Robert Pattinson, cité dans le communiqué du studio. «Dire que ce rôle est un rêve devenu réalité est un euphémisme.»

Le prochain James Bond sera réalisé par le Canadien Denis Villeneuve, notamment connu pour «Dune». Le scénario sera écrit par Steven Knight, auteur de la série «Peaky Blinders».

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