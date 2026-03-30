Moscou expulse un diplomate britannique accusé d'espionnage

Lundi, la Russie a ordonné l’expulsion d’un diplomate britannique accusé d’espionnage. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Moscou et Londres.

AFP Agence France-Presse

La Russie a ordonné l'expulsion d'un diplomate en poste à l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou accusé d'appartenir aux renseignements britanniques, a indiqué lundi la diplomatie russe.

Des informations ont montré que «cet employé appartient aux services spéciaux du Royaume-Uni» et «qu'il menait des activités de reconnaissance et de subversion» en Russie, a détaillé dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère a précisé avoir convoqué lundi la chargée d'affaires britannique Danae Dholakia. Une vidéo diffusée sur Telegram par la diplomatie russe montrait la chargée d'affaires britannique arriver au ministère, suivie par une nuée de caméras.

Deuxième secrétaire de l'ambassade britannique

Cet homme aurait «fourni sciemment de fausses informations le concernant pour obtenir l'autorisation d'entrer» dans le pays, affirme le ministère, ajoutant que son accréditation lui a été retirée.

Selon le service de renseignement russe FSB, il s'agit d'Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, deuxième secrétaire de l'ambassade britannique. Il doit quitter la Russie dans un délai de deux semaines, a précisé le FSB dans un communiqué.

Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni, déjà au plus bas avant le conflit en Ukraine, sont extrêmement tendues depuis le début de l'offensive russe à grande échelle lancée en février 2022 contre son voisin ukrainien.

Des expulsions réciproques devenues fréquentes

Les expulsions réciproques de diplomates sont devenues fréquentes ces dernières années entre la Russie et le Royaume-Uni.

En février, le ministère britannique des Affaires étrangères avait annoncé révoquer l'accréditation d'un diplomate russe, en réponse à une mesure similaire de Moscou en janvier.