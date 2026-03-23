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11 millions de barils perdus par jour
Le monde pourrait connaître la pire crise possible de l'énergie depuis des décennies

La guerre au Moyen-Orient menace de provoquer une crise énergétique majeure. L’AIE alerte sur un choc inédit, aux conséquences potentiellement mondiales.
Publié: 04:52 heures
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Dernière mise à jour: 04:58 heures
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Le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies en raison de la guerre au Moyen-Orient, a averti lundi Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), décrivant une «menace majeure» pour l'économie mondiale.

«A ce jour, nous avons perdu 11 millions de barils par jour, soit plus que les deux crises pétrolières majeures réunies», a-t-il affirmé au National Press Club à Canberra, faisant référence aux crises des années 1970. «A l'époque, pour chacune de ces crises, le monde a perdu environ cinq millions de barils par jour, soit, en ajoutant les deux, 10 millions de barils par jour», a expliqué Fatih Birol. Faisant également référence aux répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, il a ajouté que «cette crise représente à ce stade deux crises pétrolières et un effondrement du marché du gaz réunis».

«Aucun pays» n'y échappera

Selon lui, au moins 40 infrastructures énergétiques sont «gravement ou très gravement endommagées» dans neuf pays du Moyen-Orient en raison du conflit. «Aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise si elle continue dans cette voie. Il est donc nécessaire de mener une action à l'échelle mondiale», a-t-il avertit. «L'économie mondiale fait face à une menace majeure, et j'espère vivement que ce problème sera résolu dès que possible», a ajouté Fatih Birol.

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Le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, est bloqué de facto en raison de la guerre au Moyen-Orient, lancée le 28 février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Faute de réouverture d'ici lundi soir par l'Iran de ce passage, le président américain Donald Trump a menacé de «frapper et anéantir» les centrales électriques iraniennes «EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE!»

En représailles aux raids israélo-américains, l'Iran mène des attaques avec des missiles et des drones contre des infrastructures notamment énergétiques dans des pays alliés de Washington ainsi que contre des navires croisant dans le Golfe, menaçant en particulier ceux s'aventurant dans le détroit. Dans l'espoir d'endiguer la flambée de l'or noir, les Etats-Unis ont autorisé vendredi pour un mois la vente et la livraison du pétrole iranien se trouvant sur des navires. Mais Téhéran a affirmé n'avoir aucun surplus de pétrole brut en mer.

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