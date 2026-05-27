La Russie autorise une série d'institutions financières, dont sa banque centrale, à installer des systèmes de défense contre les drones ukrainiens. Adoptée mardi, cette loi permet aussi au personnel de porter des armes.

Une série d'institutions financières russes pourront s'armer pour repousser les drones

Une série d'institutions financières russes pourront s'armer pour repousser les drones

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Des banques blindées qui chassent férocement des drones? Ce scénario pourrait bientôt devenir réalité. Le parlement russe vient d'adopter ce mardi une loi pour autoriser sa banque centrale, la Sberbank, et d'autres institutions centrales à se doter d'un système de défense aérien. Cela concerne notamment l'Association russe de collecte de fonds, ainsi que le Service postal spécial, chargé de livrer le courrier d'Etat sensible.

L'objectif est de repousser les drones ukrainiens en toute autonomie, sans dépendre de l'aide des forces armées russes. Une autonomie qui se traduit aussi d'un point de vue financier, les coûts devant être pris en charge par les institutions elles-mêmes. Autre fait cocasse: le personnel a aussi la possibilité de porter des armes.

Poutine en difficulté

Kiev multiplie ces derniers temps les frappes de drones à longue portée pour endommager les infrastructures russes, dans l'espoir de faire couler l'économie nationale, dont les effets des sanctions internationales et des coûts liés à la guerre commencent à se faire ressentir.

Mais confier à d'importants organes financiers leur propre défense soulève plusieurs interrogations. Cette décision politique traduit-elle un Vladimir Poutine dépassé, qui n'a plus le contrôle sur le situation? Elle semble en tout cas refléter une Russie en difficulté face à une Ukraine qui continue de gagner du terrain.