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Dettes financières des recrues gommées
Poutine tente de gonfler les rangs de son armée en offrant des avantages

Le Kremlin efface les dettes des recrues pour l'offensive en Ukraine. Poutine offre des avantages financiers jusqu'à 120'000 euros pour ceux signant un contrat militaire dès le 1er mai 2026.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Poutine tente d'attirer des recrues.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi une loi effaçant les dettes financières pour les recrues engagées pour participer à l'offensive en Ukraine, nouvel exemple des incitations du Kremlin pour recruter des militaires.

Depuis plus de quatre ans, la Russie propose des salaires attractifs et des avantages sociaux aux personnes qui s'engagent dans son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, lancée en février 2022.

Le conjoint aussi concerné

La nouvelle loi offre l'effacement des dettes jusqu'à 10 millions de roubles (environ 120'000 euros) pour ceux ayant signé un contrat avec l'armée à partir du 1er mai 2026, si leurs dettes étaient déjà en cours de recouvrement judiciaire. Cette loi prévoit également un possible effacement des dettes du conjoint de la personne signant le contrat.

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D'après ce texte, le nouveau contrat doit être signé pour une durée minimale d'un an et implique une participation à «l'opération militaire spéciale», le terme utilisé par le Kremlin pour désigner son offensive en Ukraine.

L'économie russe est sur le pied de guerre depuis plus de quatre ans, les besoins des forces armées primant sur ceux des autres secteurs.

Le Kremlin s'efforce également d'offrir une ascension sociale aux combattants de retour du front, en leur donnant des emplois de premier plan en Russie.

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