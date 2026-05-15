La guerre en Ukraine fait dégringoler le PIB russe

AFP Agence France-Presse
L'économie de la Russie s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, enregistrant son premier recul trimestriel depuis trois ans, alors que montent des tensions liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions contre Moscou, selon les statistiques officielles russes publiées vendredi.
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Au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) russe avait augmenté de 1,4%, selon les données du service de statistiques russe Rosstat.
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