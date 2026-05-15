Le PIB russe a chuté de 0,2% au premier trimestre 2026, une première depuis trois ans. Les sanctions internationales et la guerre en Ukraine pèsent sur l'économie, selon Rosstat.

La guerre en Ukraine fait dégringoler le PIB russe

La guerre en Ukraine fait dégringoler le PIB russe

Poutine est dans le rouge

AFP Agence France-Presse

L'économie de la Russie s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, enregistrant son premier recul trimestriel depuis trois ans, alors que montent des tensions liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions contre Moscou, selon les statistiques officielles russes publiées vendredi.

Au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) russe avait augmenté de 1,4%, selon les données du service de statistiques russe Rosstat.







