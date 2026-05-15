DE
FR

Poutine est dans le rouge
La guerre en Ukraine fait dégringoler le PIB russe

Le PIB russe a chuté de 0,2% au premier trimestre 2026, une première depuis trois ans. Les sanctions internationales et la guerre en Ukraine pèsent sur l'économie, selon Rosstat.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le gouverneur par intérim de la région de Briansk à Moscou le 13 mai 2026.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'économie de la Russie s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, enregistrant son premier recul trimestriel depuis trois ans, alors que montent des tensions liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions contre Moscou, selon les statistiques officielles russes publiées vendredi.

A lire aussi
Les avoirs russes en Europe et en Suisse sont une bombe à retardement
Le trésor de guerre de Poutine
Les avoirs russes en Europe et en Suisse sont une bombe à retardement
Poutine appâte ses soldats avec des primes mirobolantes
La Russie en mauvaise posture
Poutine appâte ses soldats avec des primes mirobolantes

Au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) russe avait augmenté de 1,4%, selon les données du service de statistiques russe Rosstat.



Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus