La guerre contre l'Ukraine met visiblement l'appareil du pouvoir de Poutine sous une pression croissante. En coulisses, la frustration, les tensions et les doutes augmentent. Le Kremlin semble plus nerveux que jamais.

Pourquoi le pouvoir de Poutine s'effrite-t-il de plus en plus?

Pourquoi le pouvoir de Poutine s'effrite-t-il de plus en plus?

Daniel Macher

Vladimir Poutine continue de se mettre en scène en homme fort du Kremlin. Pourtant, les coulisses du pouvoir trahissent une nervosité grandissante. Entre les revers militaires, les turbulences économiques et les tensions internes, son système est aujourd’hui soumis à rude épreuve. Même l'utilisation de la redoutable fusée Orechnik, dimanche dernier, est désormais perçue comme un acte de désespoir de la part du chef du Kremlin. «Ce n'est pas le signe que Poutine pense que la guerre se déroule bien. C'est un signe de désespoir russe», a déclaré l'analyste militaire australien Mick Ryan sur le réseau social X.

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Ces six développements récents montrent pourquoi l'assise du pouvoir de Poutine semble bien plus fragile qu’il y a encore quelques années:

1 La foi en la victoire s'effrite

Même au cœur du pouvoir, plus personne – ou presque – ne croit à une victoire totale en Ukraine. C'est le constat dressé par Kaupo Rosin, chef du renseignement extérieur estonien. Cette impasse militaire suscite une frustration croissante, qui touche non seulement la population, mais aussi les nationalistes, les blogueurs militaires et une partie de l'élite. En interne, le terme d'«impasse» revient d'ailleurs de plus en plus souvent.

2 La Russie manque de soldats et de main-d'œuvre

Sur le front, la Russie perd visiblement plus d’hommes qu’elle ne parvient à en recruter sur une base volontaire. Selon les observateurs, une nouvelle mobilisation partielle s’avère sans doute nécessaire, mais une telle mesure s'annoncerait politiquement très dangereuse sur le plan intérieur. Parallèlement, l'économie réelle commence à manquer cruellement de main-d'œuvre, puisque de plus en plus d'hommes sont envoyés au combat.

3 La guerre déstabilise la Russie à l'intérieur

De plus en plus de soldats reviennent traumatisés de la guerre. Les rapports signalant des actes de violence, des troubles psychologiques et une hausse de la criminalité s’accumulent. Situation particulièrement explosive: des criminels graciés, qui avaient été recrutés pour partir à la guerre, auraient commis de nouveaux crimes graves dès leur retour au pays.

4 L'appareil du pouvoir de Poutine se fissure

Les experts observent des tensions au sein de l'élite russe. Le gouvernement, l'armée, les services secrets et l'économie semblent poursuivre de plus en plus leurs propres intérêts. Les analystes du Kremlin parlent déjà d'une possible «scission interne». Même d'anciens soutiens de Poutine et des partisans de la guerre expriment désormais ouvertement leurs critiques.

5 L'économie et la vie quotidienne sont sous pression

Les énormes coûts de la guerre pèsent de plus en plus sur l'économie russe. La croissance et les investissements faiblissent, tandis que de plus en plus d'argent est investi dans l'armée et l'armement. Parallèlement, les attaques de drones ukrainiens et les blocages massifs d'Internet créent un sentiment d'insécurité dans la vie quotidienne. Même des voix proches du Kremlin critiquent désormais ouvertement ces restrictions.

6 Poutine réagit via le contrôle et la répression

Au lieu de changer de cap, le Kremlin continue d'accroître la pression sur la population. L'influence du service de renseignement intérieur russe, le FSB, s'accroît, la surveillance et les contrôles sur Internet sont renforcés. Les critiques sont intimidés ou réduits au silence. C'est précisément ce que les observateurs considèrent comme le signe que le système devient plus nerveux.