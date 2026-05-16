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Un miracle familial
Victime d'un AVC, elle survit grâce au sang-froid de son fils de 9 ans

Policière et mère de famille, Katarzyna Job menait une vie bien remplie. Puis elle a soudainement été victime d'une grave attaque cérébrale. Elle a pu être sauvée grâce à son jeune fils qui est rapidement allé chercher de l'aide.
Publié: 21:12 heures
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Dernière mise à jour: 21:13 heures
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Katarzyna Job est en soins intensifs après avoir été victime d'une grave attaque cérébrale.
Photo: Facebook Screenshot Komenda Miejska Policji w Legnicy
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Blick Newsdesk

«Il y a peu, elle sauvait les autres. Aujourd'hui, elle lutte pour rester en vie et retourner auprès de son fils.» Dans un post Facebook plein d'émotion, les membres du commissariat de Legnica ont apporté leur soutien à leur collègue Katarzyna Job, victime d'un AVC. Entrée dans la police il y a trois ans, son plus grand rêve, la Polonaise de 36 ans faisait l'unanimité. «Elle était toujours la première à être là quand quelqu'un avait besoin de soutien», louent ses collègues. «Elle portait son uniforme avec fierté, mais surtout avec un grand cœur.» Le pire a failli se produire.

Son fils lui a sauvé la vie

Jusqu'à récemment, Katarzyna Job était une femme pleine de vie. Cette mère célibataire s'entraînait à côté de son travail pour un semi-marathon. Le 6 juin, elle voulait déjà prendre le départ à Wroclaw. Mais le 27 avril, tout a basculé.

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La policière se trouvait dans sa salle de bain lorsqu'elle s'est soudainement effondrée. Son fils de 9 ans, Filip, a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Au lieu de paniquer, il a tout de suite appelé à l'aide, lui sauvant ainsi la vie.

«Nous n'attendons pas de miracle»

A l'hôpital, il est apparu que Katarzyna Job avait été victime d'une grave attaque cérébrale. Actuellement, elle est aux soins intensifs et se bat pour se rétablir. Retrouver une vie normale sera toutefois long et coûteux. C'est pourquoi ses collègues de la police ont lancé un appel aux dons sur Facebook.

«Nous n'attendons pas de miracle. Le plus grand est déjà fait: Katarzyna Job est en vie», peut-on y lire. Son fils Filip attend avec encore plus d'impatience que ses collègues policiers que sa maman revienne enfin à la maison.

Cet article est d'abord paru sur fakt.pl, un portail d'information polonais qui, comme Blick, appartient à Ringier.

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