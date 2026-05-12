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Manifestations de 2022
L'Iran exécute un homme condamné pour rébellion

L'Iran a exécuté ce mardi Abdoljalil Shahbakhsh, membre d'un groupe jihadiste, condamné pour rébellion armée et lien avec les manifestations de 2022. L'homme était accusé d'attaques contre les forces de l'ordre.
Publié: 11:30 heures
Une femme brandit le drapeau national iranien devant un immense panneau d'affichage anti-américain à Téhéran, le 11 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La justice iranienne a annoncé mardi l'exécution d'un homme condamné pour rébellion, dernière en date d'une longue série depuis le début de la guerre contre Israël et les Etats-Unis. La peine de mort d'Abdoljalil Shahbakhsh, «membre aguerri du groupe terroriste Ansar al-Furqan, a été exécutée ce matin», a annoncé le site internet Mizan, organe du pouvoir judiciaire.

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Il avait été condamné pour «rébellion armée après l'attaque d'un commissariat et appartenance à Ansar al-Furqan», un groupe jihadiste sunnite actif dans la province du Sistan-Balouchistan (sud-est). D'après Mizan, Abdoljalil Shahbakhsh avait participé activement au mouvement de contestation qui avait touché l'Iran en 2022-2023 après la mort en détention de Mahsa Amini, arrêtée à Téhéran pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire.

Selon des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, l'Iran est le pays qui recourt le plus à la peine capitale après la Chine. Les autorités ont exécuté au moins 1.639 personnes en 2025, un record depuis 1989, ont récemment indiqué les ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, et Ensemble contre la peine de mort (ECPM).

La guerre augmente les condamnations

Les exécutions se multiplient dans le pays, en particulier dans des dossiers d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité nationale, depuis le début de la guerre déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février. Lundi, un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël et des Etats-Unis avait été pendu.



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