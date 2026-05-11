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Il travaillait dans le domaine spatial
L'Iran exécute un espion présumé du Mossad et de la CIA

L’Iran a exécuté un homme soupçonné d’espionnage au profit des services secrets israéliens et américains, a annoncé lundi la justice iranienne. Il s’agit de la dernière d’une série d’exécutions depuis le début de la guerre.
Publié: 09:43 heures
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Dernière mise à jour: 09:46 heures
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Les arrestations et exécutions se multiplient en Iran depuis le début de la guerre, le 28 février.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'Iran a exécuté un homme soupçonné d'espionnage pour les services secrets israéliens et américains, a annoncé lundi la justice iranienne, dernière d'une série d'exécutions depuis le début de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

Erfan Shakourzadeh «a été pendu pour collaboration avec les services de renseignements des Etats-Unis et le Mossad», services extérieurs israéliens, a écrit Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire.

Il travaillait au sein de «l'une des organisations scientifiques du pays actives dans le domaine spatial», selon Mizan, qui l'accuse d'avoir «sciemment» transmis des informations classifiées à la CIA et au Mossad.

Trois hommes pendus la semaine dernière

La République islamique fait de longue date l'objet d'accusations de la part des Occidentaux, qui la soupçonnent d'utiliser son programme spatial pour développer ses capacités en matière de missiles balistiques.

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Les arrestations et exécutions, en particulier liées à des dossiers d'espionnage, se multiplient en Iran depuis le l'attaque américano-israélienne du 28 février qui a déclenché une guerre régionale.

La semaine dernière, trois hommes ont été pendus pour leur implication présumée dans les manifestations qui ont secoué le pays en décembre et janvier. Selon des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, l'Iran est le pays qui recourt le plus à la peine capitale après la Chine.

Les autorités ont exécuté au moins 1639 personnes en 2025, un record depuis 1989, ont récemment indiqué les ONG Iran Human Rights (IHR) et Ensemble contre la peine de mort (ECPM).

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