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Anne Hidalgo quitte ses fonctions
Le socialiste Emmanuel Grégoire officiellement élu maire de Paris

Le socialiste Emmanuel Grégoire a été officiellement élu maire de Paris dimanche par les conseillers de la capitale française. Il succède à une autre personnalité de gauche, Anne Hidalgo.
Publié: 13:33 heures
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Dernière mise à jour: 13:34 heures
Après douze ans à la tête de Paris, Anne Hidalgo laisse sa place à Emmanuel Grégoire.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le nouveau maire, 48 ans, a été élu par 103 voix (sur 163 votants) à l'issue d'un vote solennel au Conseil de Paris, une semaine après sa large victoire face à sa rivale de droite Rachida Dati, qu'il a devancée de neuf points avec plus de 50% des suffrages. La candidate malheureuse, et ancienne ministre française de la Culture, n'était pas présente à l'élection pour des «raisons familiales», selon un élu de son groupe.

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Priorité au périscolaire

Le socialiste a promis qu'il ferait du périscolaire son «premier combat pour protéger nos enfants», alors que le secteur est éclaboussé par des affaires de violences sexuelles ayant touché des éducateurs affectés dans les écoles primaires de Paris.

Emmanuel Grégoire a raccompagné Anne Hidalgo vers la sortie de l'Hôtel de ville. Celle qui fut la première femme à diriger la capitale a été longuement applaudie par une haie d'honneur, et quitté le palais municipal après deux mandats, les larmes aux yeux.

Tout un symbole pour celui qui fut six ans son premier adjoint, tombé en disgrâce après l'échec cuisant de la maire socialiste à la présidentielle en 2022, et qui était devenu député en 2024.

Du cauchemar au rêve

Durant ses mandats, Anne Hidalgo a notamment traversé la période sombre des attentats terroristes de 2015 avant d'être l'une des artisanes du succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

La maire sortante, 66 ans, n'avait pas fait campagne aux côtés de son ancien dauphin. Ce dernier s'est finalement appuyé sur l'ancien maire socialiste Bertrand Delanoë, symbole de la conquête de Paris par la gauche en 2001, dont il fut le chef de cabinet.

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