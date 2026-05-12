70 enfants palestiniens ont été tués depuis janvier 2025

Depuis janvier 2025, 70 enfants palestiniens ont perdu la vie en Cisjordanie, principalement tués par les forces israéliennes, dénonce l'Unicef. L'organisation appelle à des mesures immédiates pour protéger les enfants selon le droit international.

AFP Agence France-Presse

Soixante-dix enfants palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début des opérations israéliennes en janvier 2025, a dénoncé mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), qui précise que 93% d'entre eux ont été tués par les forces israéliennes.

«Les enfants paient un prix intolérable en raison de l'escalade des opérations militaires et des attaques des colons menées dans toute la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est», a déclaré un porte-parole de l'Unicef, James Elder, lors d'un point presse à Genève.

«Ainsi, entre janvier 2025 et aujourd'hui, au moins un enfant palestinien a été tué en moyenne chaque semaine en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem sous contrôle israélien. Cela représente 70 enfants palestiniens tués sur cette période, a-t-il ajouté, indiquant qu'il y a eu également 850 autres enfants blessés sur la même période.

Il a précisé que 93% des enfants tués l'ont été «par les forces israéliennes». «La plupart de ceux qui ont été tués ou blessés l'ont été par des balles réelles», a encore relevé le porte-parole de l'Unicef.

Les violences ont explosé en Cisjordanie

Il a souligné que l'Unicef appelle les autorités israéliennes à «prendre des mesures immédiates et décisives pour empêcher que d'autres enfants palestiniens ne soient tués ou mutilés, et pour protéger leurs foyers, leurs écoles et leur accès à l'eau, conformément au droit international».

«L'Unicef appelle également les Etats membres disposant d'une influence à user de leur poids pour garantir le respect du droit international», a-t-il dit. Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sud d'Israël. En janvier 2025, l'armée israélienne a lancé une «opération antiterroriste» visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie.



