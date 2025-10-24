DE
FR

A bord de quatre avions Rega
Les sept enfants palestiniens sont en route pour la Suisse

Sept enfants palestiniens blessés de Gaza sont en route vers la Suisse pour recevoir des soins médicaux. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a confirmé leur départ d'Amman vendredi matin, en direction des hôpitaux suisses.
Publié: il y a 25 minutes
Des membres de six familles palestiniennes avec des enfants blessés de la bande de Gaza, au Liban, le 2 septembre 2025.
Photo: KEYSTONE
Sept enfants palestiniens blessés de Gaza ont décollé vendredi matin depuis Amman en Jordanie en direction de la Suisse. Ils doivent être soignés dans des hôpitaux suisses, a indiqué le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Les enfants ont été transférés mercredi depuis la bande de Gaza en Jordanie. Ils se sont envolés vendredi matin en direction de la Suisse à bord de quatre avions de la Rega et deux appareils des Forces aériennes suisses. Ils devraient atterrir dans la journée sur les aéroports de Zurich, Genève et Lugano.

Les enfants souffrent de blessures de guerre et ont besoin de soins médicaux très spécialisés, poursuit le SEM. Ils seront traités dans les hôpitaux universitaires et cantonaux de Genève, Vaud, Tessin, Bâle-Ville, Lucerne et St-Gall. Deux petits seront soignés à St-Gall.

Confédération et cantons main dans la main

Cette opération humanitaire a été préparée conjointement par différents départements de la Confédération et les cantons. Elle est menée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Médecins sans Frontières (MSF) et la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega.

Les enfants et les 27 membres de leur famille qui les accompagnent ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité par les autorités avant leur départ pour la Suisse, précise le SEM. Une procédure d'asile sera ouverte pour eux tous.

Les accompagnants seront logés dans des hébergements du SEM ou des cantons à proximité des hôpitaux où sont traités les enfants. Six cantons sont impliqués pour cette première évacuation, à savoir Appenzell Rhodes Extérieures, Bâle-Ville, Genève, Vaud, Lucerne et Tessin. La répartition des cantons d'accueil a été décidée en fonction des critères médicaux.

Le transport a été organisé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il est également financé par le DFAE. Les coûts d'hospitalisation seront pris en charge par les cantons ou les hôpitaux, au cas où ils ne seraient pas couverts par l'assurance maladie.

Deuxième évacuation en vue

Berne avait indiqué le mois dernier vouloir accueillir une vingtaine d'enfants blessés à Gaza. Plusieurs cantons s'étaient déclarés prêts à accueillir les sept premiers petits blessés et leurs proches.

Les préparatifs pour une deuxième évacuation de treize enfants et leurs parents sont en cours. L'OMS a enregistré au total 15'000 personnes à évacuer, dont 4000 sont des enfants. Beaucoup sont gravement blessés et ont besoin d'un traitement médical urgent, note le SEM.

