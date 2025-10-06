DE
FR

Un geste de solidarité
Le canton du Jura prêt à accueillir des enfants blessés de Gaza

Le Gouvernement jurassien a fait part lundi de son intention de mettre à disposition des soins médicaux et un lieu d’accueil pour les jeunes grièvement blessés dans la bande Gaza. Leurs proches seraient également accueillis, selon les valeurs humanistes du canton.
Publié: 11:07 heures
|
Dernière mise à jour: 11:08 heures
L'accueil d'enfants blessés de Gaza concrétise le soutien affiché par le Parlement qui a accepté une résolution en faveur de Gaza (photo d'illustration).
Photo: ALWAHEIDI, Nidal

Le canton du Jura est disposé à accueillir des enfants grièvement blessés dans la bande de Gaza dans le cadre d'une opération humanitaire nationale. En collaboration avec l’Hôpital du Jura, le Gouvernement est prêt à mettre à disposition des soins médicaux et un lieu d’accueil pour ces jeunes patients et leurs proches.

Pour le Gouvernement jurassien, ce geste de solidarité s’inscrit dans les valeurs humanistes et d’entraide qui fondent l’identité jurassienne. L'accueil d'enfants blessés de Gaza concrétise aussi le soutien affiché par le Parlement qui a accepté une résolution en faveur de Gaza, relève lundi le canton du Jura.

La Confédération a récemment communiqué son intention, en collaboration avec plusieurs cantons, d’organiser l’évacuation humanitaire d’enfants blessés de la bande de Gaza afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux en Suisse. La date de l’opération reste incertaine en raison de la situation sur le terrain. Le canton du Jura ne précise pas le nombre de jeunes patients qu'il est prêt à accueillir.

