Tradition humanitaire
La Suisse envisage d'accueillir des blessés de Gaza

La Suisse envisage d'accueillir des blessés de Gaza pour des soins médicaux, conformément à sa tradition humanitaire. Le Conseil fédéral a évoqué l'accueil d'enfants malades, tandis que les autorités examinent la mise en œuvre de cette initiative.
Publié: il y a 52 minutes
La Confédération envisage d'accueillir des blessés de Gaza pour les soigner dans les hôpitaux suisses.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération et les cantons examinent actuellement la possibilité d'accueillir des blessés de la bande de Gaza. Conformément à la tradition humanitaire de notre pays, ils pourraient y être soignés jusqu'à leur guérison, a indiqué jeudi le Département fédéral de justice et police.

Mercredi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a évoqué une décision du Conseil fédéral d'accueillir des enfants malades de Gaza. Jeudi matin, la radio SRF a fait état de 20 enfants et des membres de leur famille.

Situation dramatique

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) n'a pas confirmé ce chiffre. Toutefois, grâce à son système de santé performant, la Suisse serait en mesure d'accueillir et de soigner ces personnes, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Les autorités compétentes examinent actuellement comment cela pourrait être mis en œuvre et pour combien de blessés.

Les blessés ne peuvent être soignés que dans des hôpitaux situés en dehors de la bande de Gaza, car les soins médicaux dans cette zone de conflit sont totalement insuffisants en raison de la situation dramatique. La Grande-Bretagne et l'Italie, par exemple, ont déjà transféré des malades de la zone de guerre vers leurs hôpitaux.

