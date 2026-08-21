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Une semaine après la visite de Poutine
Tokyo hausse le ton face au projet d'essai militaire russe près des îles Kouriles

Des essais de missiles russes près des îles Kouriles suscitent la colère du Japon. Tokyo avait déjà protesté après une visite récente de Vladimir Poutine sur ces territoires contestés.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Les îles Kouriles sont situées au nord-est du Japon.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Japon a indiqué vendredi avoir protesté auprès de la Russie après avoir été informé que Moscou prévoyait de mener des essais de missiles au large d'îles disputées visitées ce mois-ci par le président Vladimir Poutine. «Nous avons adressé une protestation en réponse à la notification concernant le projet de mener un essai de missile» au large des îles Kouriles, appelées Territoires du Nord par le Japon, a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement japonais.

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L'agence de presse japonaise Kyodo a cité la flotte russe du Pacifique affirmant qu'elle avait déjà procédé au tir d'essai du missile, même si la date de l'opération n'était pas clairement établie. Selon Kyodo, la marine russe a indiqué que ce tir d'essai avait été effectué par une unité équipée du système de missiles côtiers Bastion.

Présence d'un sous-marin nucléaire

Le croiseur lance-missiles Varyag, navire amiral de la flotte du Pacifique, ainsi que le sous-marin nucléaire Omsk ont également participé à l'exercice, a rapporté Kyodo. L'essai simulait une attaque contre des navires ennemis et a permis d'atteindre avec succès l'ensemble des cibles visées à une distance d'au moins 300 kilomètres, a ajouté la flotte russe, selon Kyodo.

Les relations russo-japonaises sont empoisonnées par un contentieux autour de quatre de ces îles dont s'est emparée l'armée soviétique en 1945, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le président russe s'y est rendu pour la première fois la semaine dernière, provoquant la colère du Japon. La Première ministre Sanae Takaichi a déclaré que les îles «font partie intégrante du territoire japonais». Les deux pays ont convoqué cette semaine les ambassadeurs réciproques à ce sujet.

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