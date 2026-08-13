Le Japon a convoqué l'ambassadeur de Russie à Tokyo ce jeudi après la visite de Vladimir Poutine sur l'île d'Itouroup, située dans les Kouriles, territoire revendiqué par les deux nations.

Furieux, le Japon convoque l'ambassadeur de Poutine

Furieux, le Japon convoque l'ambassadeur de Poutine

AFP Agence France-Presse

Le ministre japonais des Affaires étrangères a convoqué jeudi l'ambassadeur de Russie à Tokyo pour «protester fermement» contre la visite, le même jour, du président Vladimir Poutine dans les îles Kouriles également revendiquées par le Japon.

«Après avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine avait visité l'île d'Itouroup le 13 août, nous avons convoqué l'ambassadeur de Russie au Japon, Nikolaï Nozdrev, au ministère des Affaires étrangères et avons adressé une vive protestation», a indiqué le ministère dans un communiqué.



