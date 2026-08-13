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«Une vive protestation»
Furieux, le Japon convoque l'ambassadeur de Poutine

Le Japon a convoqué l'ambassadeur de Russie à Tokyo ce jeudi après la visite de Vladimir Poutine sur l'île d'Itouroup, située dans les Kouriles, territoire revendiqué par les deux nations.
Publié: il y a 42 minutes
Vladimir Poutine, accompagné de l'amiral Viktor Liina, commandant de la flotte russe du Pacifique, le 12 août 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le ministre japonais des Affaires étrangères a convoqué jeudi l'ambassadeur de Russie à Tokyo pour «protester fermement» contre la visite, le même jour, du président Vladimir Poutine dans les îles Kouriles également revendiquées par le Japon.

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«Après avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine avait visité l'île d'Itouroup le 13 août, nous avons convoqué l'ambassadeur de Russie au Japon, Nikolaï Nozdrev, au ministère des Affaires étrangères et avons adressé une vive protestation», a indiqué le ministère dans un communiqué.


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