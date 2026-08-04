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Face à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie
Pour le Japon, il devient «urgent» de renforcer son armée

Le Japon veut accélérer le renforcement de son armée face aux menaces chinoise, nord-coréenne et russe. Tokyo juge l'urgence plus forte que jamais et entend développer ses capacités militaires ainsi que ses alliances en Asie-Pacifique.
Publié: 06:07 heures
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Dernière mise à jour: 06:33 heures
Le ministre japonais de la Défense Shinjiro Koizumi lors d'une rencontre avec son homologue sud-coréen à Yokosuka, en janvier.
Photo: AP Photo/Eugene Hoshiko
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AFP Agence France-Presse

Le Japon doit renforcer son armée avec «un sentiment d'urgence et de crise», a estimé mardi son ministre de la Défense, alors qu'une nouvelle évaluation gouvernementale pointe à nouveau les risques liés à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie. Tokyo augmente déjà ses dépenses militaires et a renforcé sa coopération en matière de sécurité en Asie, déployant des lance-missiles sur ses îles périphériques, cherchant à acquérir des capacités de «contre-frappe», et assouplissant les règles sur les exportations d'armement.

Mais le ministre Shinjiro Koizumi, dans la préface du livre blanc annuel sur la défense de l'archipel, juge «impératif que le Japon renforce et transforme encore davantage ses capacités de défense avec un sentiment d'urgence et de crise plus fort que jamais». Dans l'Asie-Pacifique, «non seulement la Chine et la Corée du Nord continuent de renforcer leurs capacités militaires, mais la Chine et la Russie, ainsi que la Russie et la Corée du Nord, renforcent également leurs coopérations», s'est-il alarmé.

L'«inébranlable» alliance nippo-américaine

Le livre blanc publié mardi indique que Pékin «intensifie ses activités» autour du Japon et recense une série d'incidents en 2025, notamment des activités de porte-avions chinois et le «rapprochement inhabituellement ténu» entre avions chinois et japonais lors de deux incidents en juin et juillet. Des avions de chasse japonais ont été dépêchés à 595 reprises au cours d'une période de 12 mois achevée le 31 mars 2026, dont 366 sorties contre des appareils chinois et 214 contre des avions russes.

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Cela représente cependant une baisse par rapport aux 704 de l'année précédente, et un plus bas depuis au moins 2021. Le Japon a par ailleurs décidé en avril de lever ses restrictions sur les exportations d'armes: le livre blanc relève toutefois les limites de sa base industrielle pour doper la production et l'innovation. Enfin, Shinjiro Koizumi a indiqué avoir «échangé des points de vue francs» avec son homologue américain Pete Hegseth au sujet de l'alliance nippo-américaine «inébranlable», et du renforcement de la coopération en matière de sécurité avec les Philippines, l'Australie et la Corée du Sud pour un «Indo-Pacifique libre et ouvert».

«A mesure que l'environnement sécuritaire se détériore de plus en plus rapidement, il est nécessaire désormais de renforcer la résilience face aux crises dans l'ensemble de la région», indique le ministre, assurant que Tokyo «va construire et développer des réseaux à plusieurs niveaux entre alliés et pays partageant les mêmes valeurs». La Chine s'est alarmée de ce qu'elle considère comme un retour au «militarisme» de la part du Japon: les relations bilatérales se sont aggravées après que la Première ministre Sanae Takaichi a suggéré en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement si la Chine attaquait Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.

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